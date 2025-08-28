「RVパーク アクアイグニス淡路島」の様子。

兵庫県、北海道などに7か所の「RVパーク」が登場！

日本RV協会は、車中泊施設「RVパーク」として、新たに7か所の施設を認定したと発表した。

RVパークは“快適に安心して車中泊が出来る場所”をコンセプトに、同協会が定める条件（24時間使用可能なトイレ、電源設備など）を満たすことで認定される施設。全国各地に温泉、旅館、道の駅、遊園地などに隣接する形で500か所以上が設置されている（2024年12月末時点）。新たに認定された施設を紹介しよう。

RVパーク アクアイグニス淡路島（兵庫県）

「RVパーク アクアイグニス淡路島」の様子。

「RVパーク アクアイグニス淡路島」は、国営明石海峡公園のなかに位置する複合型温泉施設「アクアイグニス淡路島」に併設された施設。大阪湾を一望でき、見渡す限り一面に広がる美しいオーシャンビューを楽しめる絶景のロケーションが魅力。

RVパークは2つのサイトプランがあり、海側は木の壁で仕切られたプライベートサイトが広がり、静かな空間でゆったりとした時間を過ごすことができる。山側は車中泊をリーズナブルな価格で楽しめるフリーサイトとなっている。

併設された「アクアイグニス淡路島」にはさまざまな施設が充実。地下1000mから湧き出る天然温泉のほか、パンの世界大会で3位のシェフが手掛けるベーカリー、淡路島の新鮮な海の幸や旬の食材が楽しめるレストラン、さらにはレンタサイクル店舗までもが揃い、贅沢な時間を過ごすことができるという。

所在地：兵庫県淡路市夢舞台2-28 アクアイグニス淡路島内

施設特徴：ゴミ処理可能、電源あり、水道あり、発電機OK、施設内入浴施設あり、ペット連れOK、24時間トイレあり、サイドオーニングOK、車外のテーブル利用OK

利用料金：1泊1区画 3000円から

RVパーク HESTA城崎（兵庫県）

「RVパーク HESTA城崎」の様子。

「RVパーク HESTA城崎」は、山陰海岸国立公園内にあるホテル「大倉クラブ&ホテルズ ザ グラン リゾート城崎」に併設されたRVパーク。テントを張ったり、BBQをしたり、焚き火もできたりと広大な敷地を活用して、開放感あふれるアウトドアを楽しめるのが特徴。

ホテル内の無料Wi-Fiや大浴場も無料で利用できるので、利便性が高いのも嬉しい。

また、海水浴場や城崎温泉街へのアクセスもよく、観光の拠点にもピッタリ。日常から離れてビーチや温泉で疲れを癒し、非日常の時間の中でゆったりとリフレッシュすることができる。

所在地：兵庫県豊岡市小島1188-3 ザ グラン リゾート城崎

施設特徴：ゴミ処理可能、電源あり、施設内入浴施設あり、近隣入浴施設あり、ペット連れOK、24時間トイレあり、焚火OK、サイドオーニングOK、車外のテーブル利用OK

利用料金：1泊1区画 3000円から

RVパークライト AKAIGAWA TOMO PLAYPARK（北海道）

「RVパークライト AKAIGAWA TOMO PLAYPARK」の様子。

四方を山々に囲まれた「カルデラ」状の地形をなした赤井川村に位置するのは「RVパークライト AKAIGAWA TOMO PLAYPARK」。広大な自然をさまざまな形で楽しむことができるプレイパーク「AKAIGAWA TOMO PLAYPARK」内に併設されている。

場内では、森林浴キャンプをはじめ、焚き火プール、パンプトラック、グランピングなど、自然と触れ合える沢山の遊びを体験可能。近隣の「赤井川カルデラ温泉」では、露天風呂やサウナでリラックスしながら旅の疲れを癒やすこともできるという。

また、ニセコエリア、小樽エリアへはクルマで約1時間。札幌からも約1.5時間と程よい場所にあるため、小樽や積丹（しゃこたん）、ニセコエリアなどを周遊する際の拠点としてもピッタリなのだとか。

所在地：北海道余市郡赤井川村明治56

施設特徴：ゴミ処理可能、電源あり、水道あり、施設内入浴施設あり、近隣入浴施設あり、ペット連れOK、24時間トイレあり、車外のテーブル利用OK

利用料金：1泊1区画 3800円から

その他、下記の施設が認定された。クルマ旅の選択肢を広げてくれるRVパークで、快適な車中泊を楽しんでみてはいかがだろうか。

【そのほか6月に認定されたRVパーク】

・RVパーク 筑西（茨城県）

所在地：茨城県筑西市桑山1919

・RVパーク GUNPAKU maebashi（群馬県）

所在地：群馬県前橋市問屋町2-8-16

・RVパーク 天草市栖本温泉センター河童ロマン館（熊本県）

所在地：熊本県天草市栖本町馬場3725-1

・RVパークライト 上之保温泉（岐阜県）

所在地：岐阜県関市上之保672番地