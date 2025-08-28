ＡＫＢ４８の倉野尾成美（２４）が、１０月１４日に発売するグループ結成２０周年を記念したメモリアルブック「ＡＫＢ４８ ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｂｏｏｋ」の魅力を熱く語った。自身は同作に収録するプロデューサーの秋元康氏との対談、高橋みなみら歴代総監督４人での対談などに臨んだ。ＡＫＢ４８の“過去・現在・未来”が収められており、「グループの歴史を感じてほしい」と重厚なできあがりをアピールした。

全１４４ページに２０周年の歴史が詰まっている。節目の時にメモリアルブックが作られ、現役メンバー４３人の撮り下ろし＆インタビューも掲載される。倉野尾は「ストーリー、歴史がないと本にはできないと思うので、やっぱりＡＫＢ４８ってドラマだなと思う。過去からしっかりつながって今がある。今までが集約されている本だと思うし、現役メンバーみんなのキャラクターも分かるようになっている。ＡＫＢ４８を通ったことがある人には、ぜひ読んでいただきたい」と呼びかけた。

自身が行った秋元プロデューサーとの対談企画も掲載される。約１時間、グループについて思いを語り合ったという。「秋元先生とこんなに長く話すのは初めて。緊張していたのですが気さくに話してくださいました。普段感じていることをいろいろ質問もできたので、すごくいい機会でした」と振り返った。

対談での特に印象的なことには「返してくださる一言一言が全部名言なので一つ一つが刺さった」と言う。その上で「（秋元氏から）ＡＫＢ４８を大切にしてほしい、ＡＫＢ４８にはこうあってほしいというお話をいただいた」と過去から未来までを見据えた言葉をもらったことを明かした。

２０周年の経過は年表の形でも振り返ることができる。倉野尾は半分以上の１１年をＡＫＢ４８で過ごしており、「私が入ってからもこんなことあったな」としみじみ見つめた。自身にとって一番思い出深い瞬間には、迷いながらも２３年１２月３１日に３代目総監督・向井地美音から次期総監督として指名を受けた日を挙げた。

ＡＫＢ４８はこれまでのアイドルにはなかった選抜総選挙など国民を巻き込んだビッグイベントで魅了し、常識を超えてきた過去がある。「やっぱりＡＫＢ４８は生感が魅力。メンバーも何が起こるか分からないお祭りのような企画、イベントを生み出してきた。秋元さんの言葉ですが、ＡＫＢ４８らしさって挑戦していく、開拓していくところ。そこは変わらず続けていきたい」と改めて決心した。

さらに同作の内容としてはグループをけん引するメンバーと若手エースによるそれぞれの対談、写真集でも話題のメンバーによる水着グラビア、劇場周辺おすすめＭＡＰや２０期研究生の丸山ひなた描き下ろしイラストも登場。倉野尾は「まるちゃん（丸山）のページもすごい楽しみですね」と若手の個性も生かされた部分に期待を寄せた。

グループとしては６年ぶりとなるメンバー全員での全国ツアー「２０ｔｈ Ｙｅａｒ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ ２０２５ 〜ＰＡＲＴＹが始まるよ〜」が１６日から愛知県から始まった。「ファンの方もずっと待っててくださっていた」と感謝。「見どころは３０分超えの２０周年メドレー。年ごとに１曲ずつのシングル曲をつないで、ノンストップで披露する。配信もあるので、たくさんの方がこの２０年を味わっていただいてＡＫＢ４８の歴史を感じてほしい」。一人一人が伝統の衣装を着用し、まさに歴史を詰め込んだステージを披露する。

２０周年を迎える１２月８日も近づき、同月４〜７日には４日間で６公演の日本武道館公演も控える。「歴史を自分たちが次につないでいくんだ、ここから自分たちが作っていくんだという強い決心をみんなで持って臨めたら」と力を込めた。

♥倉野尾成美（くらのお・なるみ）２０００年１１月８日生まれ。１４年に「ＡＫＢ４８Ｔｅａｍ８全国一斉オーディション」に熊本県代表として合格。２１年に新チーム４のキャプテンに任命される。２４年３月１７日から４代目総監督を務める。身長１５２センチ。血液型Ａ。