俳優・庄司浩平（２５）が、初挑戦のボーイズラブ（ＢＬ）ストーリーに出演し、高評価を得ている。テレ東系ドラマ「４０までにしたい１０のこと」（金曜、深夜０・１２）で、風間俊介（４２）演じるアラフォー上司・雀に密に思いを寄せるアラサー部下の慶司役で、第１話での２人の“胸キュンバックハグ”は話題を呼んだ。５月にはデビュー５周年を迎え「いろんな方向に手を伸ばしていきたい」と新しい分野への挑戦へ意欲を燃やしている。

第１話で話題を呼んだバックハグ。１８８センチの長身から包み込むように風間を抱き寄せるシーンは、庄司にとって難題でもあったという。

「原作よりも身長差がありまして。身長差をリアルに映し過ぎて、子どもを連れ帰る宇宙人にならないようにしようと。原作は脇から抱くようにでしたが肩にかけて見せようと」

風間とは２４センチ差。原作漫画以上の身長差があったが、風間やスタッフと入念に打ち合わせたかいがあり、この回の放送はテレ東公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで２００万回視聴を突破。ＢＬドラマファンを魅了することにつなげた。

反響もあり「学生時代の友人が『見たよ』と言ってくれまして。風間さんが出演してらっしゃるのもありますが、母親の友人からも『浩平君頑張ってるね』とか、今まで聞こえてこなかった声が聞こえてくるので注目されている実感はあります」と手応えを示す。

これまで高身長のため、スタイルの良さは褒められても、共演者とのバランスの難しさを感じることもあった。ただ「いろんな方向から肯定していただいて『お前の武器だぞ』と背中を押していただける作品になりました」と、今作で自信がついた。

今年はテレビ朝日系「仮面ライダー ガブ」などに出演し、知名度も向上。今後について「いろんな方向に手を伸ばしていきたい。言葉でいろいろ話すのが好きなので、小説も書いてみたいですし、当然、役者として見たことのない景色を見たいというのもあります。僕の立ち位置から新しい出会いを見つけたいですね」と力を込めた。年間１００冊近く読むという無類の読書好きは、作家デビューも視野。持ち前のチャレンジ精神で邁進（まいしん）する。

◆庄司浩平（しょうじ・こうへい）１９９９年１０月２８日生まれ。東京都出身。２０１９年１０月に「男劇団 青山表参道Ｘ」のメンバーに加入。２０年５月からテレビ朝日系「魔進戦隊キラメイジャー」に、２４年４月からＮＨＫ Ｅテレ「ＮＨＫ 俳句」に出演。２５年２月にはエランドール賞授賞式にて、アクターズセミナー賞を受賞した。特技はバスケットボール、秘書検定２級、上級食育アドバイザーの資格を持つ。趣味は読書。血液型Ａ。