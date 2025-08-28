今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「愛するカタチ」の第110回が8月29日に放送予定です。

【写真】のぶと嵩の新居に羽多子を呼びよせ…

＊以下8月29日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

のぶ（今田美桜さん）と嵩（北村匠海さん）は引っ越しをして羽多子（江口のりこさん）と同居生活を始める。

そんな中、電話に出た羽多子が、嵩に来たラジオドラマの脚本の依頼を受けてしまう。

焦る嵩にのぶが謝ると、嵩は何かを思い出し、ある絵を取り出す。

嵩が語るストーリーに引き込まれたのぶは、子どもとお母さんの話だからと書くことをためらう嵩の背中を押す。

翌日、嵩が書き上げた『やさしいライオン』がラジオから流れる――。