【フルーツピークス】秋限定ぶどうパフェ♡贅沢タワーと超豪華パフェ登場

秋の訪れとともに、旬のフルーツを贅沢に楽しめる「フルーツピークス」から、ときめく新作パフェが登場します。人気シリーズ「THE TOWER」からは、芳醇なナガノパープルと爽やかなシャインマスカットを盛り込んだ期間限定パフェが登場。さらに横浜ポルタ店限定では、3種のぶどうを合計50粒以上使用した超豪華パフェ「Grapes Holic ～ぶどうに夢中～」も♡心躍る秋のデザートタイムを演出します。

2種のぶどうを重ねた秋限定「THE TOWER」

「THE TOWER」シリーズは、旬のフルーツを惜しみなく使った華やかな見た目と、最後までフルーツが楽しめる贅沢さで人気です。

今回の秋限定『THE TOWER ナガノパープル＆シャインマスカット』は、濃厚でジューシーなナガノパープルと、爽やかな甘さのシャインマスカットを盛り付けた一品。

グラスの中には生クリームやアイス、特製ぶどうソースを重ね、皮ごと味わえる食感と香りが広がります。

価格は2,800円（イートイン税込3,080円）、2025年9月1日(月)から9月30日(火)まで、横浜ポルタ店と豊洲セイルパーク店で販売されます。

横浜限定！50粒以上のぶどうを使った「Grapes Holic」

横浜ポルタ店限定の『Grapes Holic ～ぶどうに夢中～』は、ナガノパープル、シャインマスカット、クイーンルージュの3種を合わせて50粒以上使用した豪華パフェ。

高さ約40cmの迫力ある見た目に、チョコブラウニーや生クリーム、アイスを重ね、ひと口ごとに変化する味わいが魅力です。

下のプレートには房状に盛られたぶどうと特製ソースが添えられ、まるで芸術品のような華やかさ。シェアしながら写真映えも抜群で、ボリューム満点のパフェを楽しめます。

価格は8,000円（イートイン税込8,800円）、販売期間は2025年9月1日(月)から10月15日(水)までの予定です。

秋のご褒美にぴったりなぶどうパフェ♡

フルーツピークスが届ける秋限定パフェは、旬のぶどうを惜しみなく使用した贅沢な一品ばかり。

横浜ポルタ店と豊洲セイルパーク店では「THE TOWER ナガノパープル＆シャインマスカット」、さらに横浜限定で「Grapes Holic ～ぶどうに夢中～」が登場します。

心ゆくまで旬の果実を味わえるこの機会に、大切な人とのシェアや自分へのご褒美に訪れてみてはいかがでしょうか♪