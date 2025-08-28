500万円超え！ トヨタ新「ステーションワゴン」カローラ TSコンビがスゴイ！ ベルベットマット採用の「ツール・ド・ポローニュ」ポーランドで販売

カローラTSコンビ ツール・ド・ポローニュ！

トヨタのポーランド法人は2025年7月22日、「カローラTSコンビ」（日本名：カローラツーリング）の特別仕様車「カローラTSコンビ ツール・ド・ポローニュ」を発売しました。

車名に冠されたツール・ド・ポローニュは、ポーランドで最も重要な自転車ロードレースで、今年は8月4日から10日まで第82回大会が開催されました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「ステーションワゴン」です！画像で見る（50枚）

フランス語で「ポーランド一周」を意味するこの大会は、国内外から多くのトップライダーが参戦する国際レースとして知られており、トヨタはオフィシャルパートナーを務めています。

トヨタ新「ステーションワゴン」！

今回発表されたカローラTSコンビ ツール・ド・ポローニュは、充実した装備の中間グレード「スタイル」をベースにした特別仕様車です。

主な特別装備は、内外装にあしらった「Tour de Pologne」のロゴと、ベルベット素材のフロアマットです。購入者には大会公式グッズの自転車用バックパック、ウォーターボトル、キツネをモチーフにしたマスコットが進呈されます。

加えて、ボディケア用品をそろえた「トヨタカーケア」アクセサリーセットも付属します。これらは日常使いだけでなく、趣味のサイクリングにも活用できる内容となっています。

カローラTSコンビ ツール・ド・ポローニュの価格は1.8リッターハイブリッド車が13万6000ズウォティ（約540万円）、2.0リッターハイブリッド車が14万570ズウォティ（約580万円）。

それぞれ200台の限定販売で、ルーフキャリアやヒッチメンバーなどのアクセサリーを購入する際に使える2000ズウォティ（約8万円）相当のバウチャーも進呈されます。

なお、同様の特別仕様はSUVモデルの「カローラクロス」にも設定され、価格は15万3200ズウォティ（約610万円）からとなります。