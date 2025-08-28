ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦の試合前にメディア取材に対応。右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）の今後について語った。

佐々木は前日26日（同27日）に傘下3Aで3度目のリハビリ登板に臨み、3回2/3を5安打3失点。最速98・8マイル（約159キロ）を計測したが、予定していた4回を投げきることはできなかった。

指揮官は「報告では、佐々木の登板は一回ごとに良くなっているそうです。実際に自分では映像を見ていませんが、毎回内容が向上していると聞いています」と登板を重ねるごとに状態が上がっていると報告を受けたと明かした。

続けて「ですから、おそらく来週もう一度登板することになるでしょう。その上で、我々のチームに戻ってくる可能性について、本格的に話し合うことになると思います。まだ、もう一度登板するはずで、その後に議論することになると感じています」と3Aで4度目のリハビリ登板を経てメジャー復帰するかどうか議論すると見通しを語った。