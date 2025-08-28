銀座コージーコーナーとサンリオキャラクターズ初コラボ！ハローキティやシナモロールたちの限定スイーツにきゅんっ

銀座コージーコーナーでは、サンリオが展開するキャラクターとコラボレーションしたスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を、2025年8月29日10時から9月30日までの期間限定で、全国のコージーコーナーの生ケーキ取扱店で販売します。

サンリオキャラクターたちがケーキに

銀座コージーコーナーと、世代を問わず愛されているサンリオキャラクターズが初コラボレーション。サンリオのキャラクターたちが銀座コージーコーナーのお店にやってきた、という設定のプチケーキが登場します。

ハローキティは赤と白のストライプ柄、ハンギョドンはグレーのベストと、それぞれ制服に身を包んでコージーコーナーの店員になっています。パティシエに扮したシナモロールたちが作った色とりどりのケーキが並べば開店。お客さんのけろけろけろっぴたちがやってきてケーキを選んでいる...そんなストーリーを、それぞれのキャラクターをイメージしたプチケーキや専用ボックスで表現しています。

・＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）

（1）ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリームのケーキ

（2）ハローキティ：アップルカスタードクリームのタルト

（3）シナモロール：ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

（4）クロミ：ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト

（5）マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュと練乳ホイップクリームのタルト

（6）けろけろけろっぴ：練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ

（7）ポムポムプリン：プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ

（8）リトルツインスターズ：ソーダ風味＆ピーチゼリー

（9）ポチャッコ：練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト

また、この商品を購入した人は、キャラクターの紹介とケーキの味、見た目のポイントを紹介したリーフレット「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」がもらえます。

店頭予約のほか、ネットで予約して店舗で受け取れるサービスも一部店舗で対応します。

ネット予約受付期間は9月25日まで。受け取り期間は8月30日から9月30日まで。

そのほか商品について詳しくは特設ページから確認できます。

北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

品切れの場合や、店舗によって発売日が異なる場合、取り扱っていない場合があります。

※価格は税込（8％）です。イートイン利用の場合は税率が10％となります。

東京バーゲンマニア編集部