折りたたみ傘は便利ですが、使ったあとに水滴で手や収納袋がベタベタということって多くないですか？

そんなストレスを解決してくれる逆折りタイプも定番化しましたが、今回ご紹介する「GYAKUSOL」もそのひとつ。360g軽量設計・自動開閉・吸水性収納袋付属など、雨の日のストレスを減らせる機能が詰まっています。

おトクなセール情報もあったので、折りたたみ傘選びの参考にしてみてください！

使ったあとに濡れにくい逆折り式

「GYAKUSOL LIGHT」は名前のとおり濡れた面が内側に畳まれる構造が特長。街でもよく見かけるようになりましたが、一般的な折りたたみ傘と比べると水滴が飛び散る量がかなり減らせていますね。

収納する際も手が濡れにくくて助かります。

骨も強化済み

傘は外形116cmと比較的大きめなので大人1人であれば十分なサイズ感。

耐久性は損なわないように、剛性スチールとグラスファイバーの骨を採用。この結果、旧モデルより80gもダイエットした360gという軽量性を実現。

耐風試験では秒速12mの強風にも耐えられたとのこと。強い風の日には出かけないのが一番ですが、簡単に壊れない耐久性は助かりますね。

吸水性袋でバッグ内も守る

「GYAKUSOL LIGHT」の収納袋は内部が吸水性マイクロファイバーになっているので、

たっぷり水を入れる実験でも滲み出てくることはなかったそう。この性能なら閉じてすぐバッグに入れても大丈夫そうですね！

選べる2色

本体カラーはミントとグレーの2色展開。グレーの方が落ち着きはありますが、雨の日は気分も晴れないのでミントカラーで盛り上げてみるのもアリかも？

先行セールでは20％OFFの5,984円（税・送料込）からオーダー可能でしたので、これからの雨対策にぜひチェックしてみてください。

