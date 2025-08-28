Image: Shutterstock

ヘルスケアAIの問題点とは？

Business Insiderによると、OpenAIは新たに2人の人材をヘルスケアAIチームに迎え、研究者やエンジニアの採用を進めているとのこと。

著名な人材の引き抜き

医療業界向けのビジネスSNS「Doximity」の共同創業者で元最高戦略責任者のNate Gross氏が6月にOpenAIに参加し、ヘルスケア分野での市場戦略をリードすると報じられました。このチームの初期目標は、臨床医や研究者と協力して新しい医療技術を共創することです。

また、Instagramでプロダクト部門共同責任者を務めたAshley Alexander氏も新たにOpenAIに加わり、ヘルス事業におけるプロダクト担当バイスプレジデントに就任しています。Business Insiderによると、Alexander氏のチームは個人消費者と臨床医の双方のための技術開発を目指しているとのことです。

2名の新たな登用は、OpenAIがヘルスケア業界への取り組みを強化している証拠ですよね。

OpenAIは5月のプレスリリースで「人間の健康を改善することはAGI（汎用人工知能）の決定的なインパクトの一つになる」と述べ、AIの医療能力を評価する新たなベンチマーク「HealthBench」を発表しました。

一方で、医療専門家を支援するAIモデルはすでに業界に浸透しつつあり、多くの人が自分の症状を理解するためにChatGPTを利用しています。とはいえ、AIが関わるほぼすべての分野と同様に、医療現場でのAI活用の増加には注意すべき問題も存在するのです。

OpenAIのヘルスケアAI参入の過去

OpenAIがヘルスケアAIに力を注ぐのは、実は今回が初めてではありません。ただGoogle、Microsoft、Palantirなどの企業に比べれば遅れてのスタートではあり、ここ数か月で注力の動きが一気に加速しています。

先月、OpenAIはケニアのプライマリケア・プロバイダーのPenda Healthと提携し、診察中に推奨内容を自動生成するAIコンサルト（臨床支援LLM）の研究を始めました。

また、サム・アルトマンはホワイトハウス主催のイベントMake Health Tech Great Againに出席。そこでトランプ大統領はOpenAIを含む60社が参加する医療記録共有の民間イニシアチブを発表しました。これにより、会話型AIアシスタントが患者ケアに活用されることとなります。

そのイベントの翌週のGPT-5の発表では、特に医療関連の能力に焦点が当てられていました。

OpenAIは「GPT-5は医療関連の質問においてこれまでで最も優れたモデル」とし、「ChatGPTは医療専門家を置き換えるものではなく、結果を理解し、限られた診察時間で正しい質問をおこない、選択肢を比較検討するためのパートナー」だと述べています。

GPT-5はユーザーの状況・知識レベル・地域に応じて回答を調整し、潜在的な健康リスクを積極的に警告できるとしています。たとえば、GPT-5は高校野球の投手に対して、軽度の靭帯損傷に対する6週間のリハビリプランを提示したケースが紹介されました。

新アプリケーション部門CEOのFidji Simo氏も「AIが生み出す医療分野でのブレークスルーが最も楽しみだ」と語り、自身が患っている慢性的な病気の経験からも、AIの可能性を強く信じていると述べました。

Simo氏は「AIは検査結果を説明し、医学用語を平易に解読し、セカンドオピニオンを提供し、患者が自分の選択肢を理解できるようにする。医師に置き換わるものではないが、患者が自分のケアの主導権を握れるようになる」とも説明しています。

医療AIは未来か、それともリスクか？

AIは本当に医療を変えられるのでしょうか？そこには、良いところと悪いところがあるように感じます。

スタンフォード大学の研究では、ChatGPTは診断能力で医師を上回る結果を示しました。こうした初期結果から、医療特化型AIは強力な診断補助ツールになり得ると期待されています。 実際にアメリカの医師の約4分の1がすでに医療AIスタートアップ「Open Evidence」のチャットボットを活用しているとOpenAIは発表しています。

しかし、利用拡大とともに懸念も増しているのは事実。

スタンフォード大学のRoxana Daneshjou教授は、「問題ある回答が20％もあるのは、日常の医療現場で使うには十分とは言えない」と述べ、ChatGPTの誤診リスクを指摘しました。

実際、ChatGPTの誤った助言により臭化物中毒を起こし、精神錯乱状態で救急搬送されたケースも報告されています。

さらに、人間がAIの判断を過信する「自動化バイアス」も大きな問題です。AIを利用する際、私たちがそのトピックについてどれだけ知識を持っていても、人は自分の判断よりもモデルの推奨を重視してしまう傾向があるからです。

このバイアスは、AIが本質的にブラックボックスであるという事実によってさらに危険性を増します。私たちはAIがどのように、そしてなぜその結論に至ったのかを知ることができないため、推論がどこで誤ったのかを理解するのが難しく、モデルを信用すべきかどうかの判断も難しくなります。

なので、AIは医療システムを支援したり、場合によっては革命的に変化させる可能性を持ってはいますが、安全に活用するためにはまだ解決すべき課題が多く残されています。