◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・ロバーツ監督が２７日（日本時間２８日）、試合前に取材に応じ、前日に復帰３度目の登板を果たした佐々木朗希投手（２３）について「登板ごとに良くなっているそうだ。実際に映像はまだ見ていないが、次週にもまた投げると思うし、その後は我々に戻すことを含め、現実的な議論になると思う。だからもう一度登板して、その後に話し合うことになるだろう」と、次回登板後本格的に、メジャー復帰について議論する見通しを明かした。

右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）にしている佐々木は２６日（日本時間２７日）に傘下マイナー３Ａのオクラホマシティー・コメッツで本拠地のメンフィス・レッドバーズ戦に先発登板し、４回途中で７５球を投げて、５安打３失点、４奪三振、２四球で降板した。最速は９８・８マイル（約１５９・０キロ）だった。マイナー３登板の防御率は７・００となった。

ロバーツ監督は、３度目の当番を前に朗希のメジャー復帰について「前回の登板は初登板よりもよかったと聞いている。前向きな要素はあった。まだ完全ではないが、（復帰に）近づいている。最も自信を与えるのは結果。だから前回の登板はいい兆候だ。現状の先発投手陣の状況を考えると、もう１試合（リハビリ登板が）必要だと思う」と説明。次週もマイナーでの登板が必要であることを明かしていた。ドジャースは現状で先発陣が山本、大谷、カーショー、グラスノー、スネル、シーハンと６人がそろっている。