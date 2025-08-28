◆米大リーグ マリナーズ４―３パドレス（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦に先発し、４回６９球を投げ、４安打４失点で降板し、４敗目（３勝）を喫し、防御率は５・５６となった。パドレスはマリナーズ３連戦で１勝２敗と負け越し。この時点でナ・リーグ西地区首位のドジャースとは１・５ゲーム差になった。

ダルビッシュは初回、３者凡退の好発進を切ったが、２回に２死二塁でライリーに右中間へ適時二塁打を許して先制点を献上。３回は３者凡退に抑えたが、４回に安打と四球に盗塁や失策も絡んで無死一、三塁のピンチを迎えると、スアレスに左中間席最前列へ４２号３ランを浴びてリードを４点に広げられた。

パドレスは６回に２点を返して２点差に迫り、９回には２死からタティスの適時二塁打で１点差に迫ったが、最後はロレアノがムショスに三ゴロに打ち取られた。

２点ビハインドの７回２死一、三塁から登板した松井裕樹投手（２９）は、１回３分の１で１６球を投げ、無安打無失点の好救援を見せた。