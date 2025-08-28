◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前９時４０分開始予定）、本拠地・レッズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投手としては、今季１１試合目の登板でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの勝利を狙い、打者としてはドジャース移籍後１００号で３戦ぶりのアーチとなる４６号に期待がかかる。

大谷のボブルヘッド人形も来場者に配布される一戦。４年連続の地区優勝へマジック「２８」として３連勝中のドジャースだが、またしてもアクシデントが発生した。ここまでナ・リーグトップの打率３割２厘をマークしているフリーマンがスタメン外。ロバーツ監督は「首から肩にかけて右側に軽い神経痛のような痛み」と説明。また、外野手のコールも前日に腰痛を訴えており、この日は相手先発が左腕のロドロだったが、スタメンを外れた。２人のこの日の試合出場は微妙で、ベンチに控える野手は実質的に捕手のスミスと外野手のディーンの２人だけだ。

ドジャースのスタメンは以下の通り。

【ドジャース】

１（投）大谷、２（遊）ベッツ、３（右）Ｔ・ヘルナンデス、４（中）パヘス、５（一）Ｅ・ヘルナンデス、６（左）コンフォート、７（二）ロハス、８（捕）ラッシング、９（三）フリーランド