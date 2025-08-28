¥¥à¥¿¥¯»÷¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡¦ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê59¡Ë¡¢·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÈþ¿Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê59¡Ë¤¬·ãÊÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¥à¥¿¥¯¤äÄÇÌ¾ÎÓ¸é»÷¤Î¼Ì¿¿¡õ·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡ÖÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ËÍ·¤Ð¤ì¤¿¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤À¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸éÉ÷¤Î¤Ä¤â¤ê¡Ä¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡ÖÈ±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÀÎ¤Î¥¥à¥¿¥¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢»¨»ï»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¡£
·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÈþ¿Í¡×
¡¡2025Ç¯8·î25Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¡£¥É¥¥É¥¡£¤¤¤Ä¤«¥Þ¥ê¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¶âÈ±¤Ë¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡×¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÈþ¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤µ¤ó¤Ï¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë