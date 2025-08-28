◇プロ野球セ・リーグ ソフトバンク 3-1 楽天(27日、秋田・こまちスタジアム)

前日までに4連敗し、日本ハムにゲーム差なしまで追い詰められた首位ソフトバンク。この日は打線が苦しみながらも着実に1点を積み重ね、楽天に勝利。首位の座を守りました。

秋田開催の一戦は、先発の大津亮介投手が好投。ストレートと多彩な変化球を交えながら、立ち上がりは2回までノーヒットピッチングを披露します。

そんな大津投手を打線がすぐさま援護しました。2回、楽天先発の古謝樹投手に対して先頭の牧原大成選手がレフト前ヒットで出塁。さらに1アウトから柳町達選手と海野隆司選手が塁に出て、満塁のチャンスを迎えます。打席が回ってきた野村勇選手は2球で追い込まれますが、3球目の内角低めのスライダーをショート方向へ。素早く処理されゴロに倒れるものの、この間に牧原選手がホームインし、欲しかった先制点を早々に手にしました。

3回以降、マウンドの大津投手は毎回ヒットを許すも得点は与えません。3回、辰己涼介選手に2ベースヒットを許したところから2アウト3塁のピンチを迎えますが、中島大輔選手をフォークで空振り三振。4回も先頭の村林一輝選手に出塁されますが、直後の楽天クリーンアップを凡退に抑えて2塁を踏ませませんでした。5回を投げ62球、被安打3、4奪三振、無失点。首位交代は避けたい一戦で、先発の仕事を十分に果たしました。

また、打線も着実に1点を積み重ねていきました。4回に先頭の牧原選手がまたもヒットで出塁すると、柳町選手のレフトへのタイムリーヒット、さらに海野選手がスクイズを成功させ、2点を追加しました。

7回に3番手・藤井皓哉投手が楽天打線に捕まるも、スイッチした松本裕樹投手が抑えたことで最少失点にとどめたソフトバンク。1週間ぶりの勝利を果たし、2位日本ハムが敗れたためゲーム差を「1」に広げています。