くりぃむ有田＆ザキヤマ、『アメトーーク！』に登場！“くされ縁芸人”たちが大集結

8月28日（木）の『アメトーーク！』では、「くされ縁芸人」が放送される。

有田哲平（くりぃむしちゅー）＆山崎弘也（アンタッチャブル）、出川哲朗＆ウド鈴木（キャイ〜ン）、ハチミツ二郎（東京ダイナマイト）＆伊達みきお（サンドウィッチマン）＆関太（タイムマシーン3号）ら、長い付き合いを誇る「くされ縁芸人」たちが大集結。

長い歴史のなかで生まれた爆笑エピソードやそれぞれの掟など、知られざる裏話をぶちまける。

30年の付き合いになる有田と山崎は、現在でも「月に1、2回は会う」間柄。

いざ収録が始まると、黙って有田の隣に座る山崎を見て「ザキヤマさんがいつもと違う（笑）！」という田村淳や、「楽屋でもおとなしかった」という出川ら、芸人たちは何やらいつもと様子の違う姿に大爆笑。

すると有田が、「絶対にNOがない」という山崎の“最強YESマン”ぶりがわかるエピソードを暴露する。

普段から有田のムチャブリに“YES”で応えてきた山崎だが、海外旅行で究極のムチャブリに応える激レア映像が公開されて…。

さらに、絶対に断れない“有田の掟”の数々も激白する。

また、初対面で出川が放った熱い言葉に感動したウドが「隊長」と呼び始めて以来、32年の付き合いになるという2人は、それぞれのキャラによる相乗効果なのか、やたらとコワモテの人に絡まれることが多いという。

すると、出川が「ウドちゃんはこう見えてものすごく男気がある！」という“絡まれ武勇伝”を激白。

一方、ウドは“出川イングリッシュ”に感銘を受けたという“ノープラン海外旅行”の思い出を披露して…。

そして、約23年の付き合いになるという二郎＆伊達＆関は、「二郎会でテレビに出るのは初めてなので、うれしい」としみじみ。

すると二郎が「2007年のM-1の敗者復活で、『行ってこい！』と背中を押したら、そのまま今も帰ってこない（笑）」とポツリ。

さらに二郎は、すっかり大成功した伊達と、YouTubeが好調な関に突然おねだりを…。

ほか、伊達と関が明かす“二郎会の掟”とは？

知られざるエピソードの数々にスタジオが大爆笑に包まれるなか、くされ縁芸人たちは「この際だから言いたいこと!!」を発表することに。

すると、有田が山崎のずば抜けた“後輩力”のスゴさや、あらためて感じたという熱い想いを打ち明ける。