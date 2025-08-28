日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2900（-4.5　-0.15%）
ホンダ　1665（+6　+0.36%）
三菱ＵＦＪ　2253（+3.5　+0.16%）
みずほＦＧ　4835（+16　+0.33%）
三井住友ＦＧ　4057（-10　-0.25%）
東京海上　6379（-6　-0.09%）
ＮＴＴ　158（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2559（-8　-0.31%）
ソフトバンク　230（-1.4　-0.61%）
伊藤忠　8243（-6　-0.07%）
三菱商　3234（-17　-0.52%）
三井物　3336（+1　+0.03%）
武田　4381（-10　-0.23%）
第一三共　3576（+10　+0.28%）
信越化　4579（-14　-0.30%）
日立　4058（+16　+0.40%）
ソニーＧ　4104（+7　+0.17%）
三菱電　3621（-5　-0.14%）
ダイキン　18983（-57　-0.30%）
三菱重　3778（+18　+0.48%）
村田製　2423（-4　-0.16%）
東エレク　20300（-35　-0.17%）
ＨＯＹＡ　19231（+21　+0.11%）
ＪＴ　4688（-15　-0.32%）
セブン＆アイ　1950（-5　-0.26%）
ファストリ　47396（+66　+0.14%）
リクルート　8609（-41　-0.47%）
任天堂　13303（-72　-0.54%）
ソフトバンクＧ　15382（-33　-0.21%）
キーエンス（普通株）　56314（-256　-0.45%）