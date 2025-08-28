日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2900（-4.5 -0.15%）
ホンダ 1665（+6 +0.36%）
三菱ＵＦＪ 2253（+3.5 +0.16%）
みずほＦＧ 4835（+16 +0.33%）
三井住友ＦＧ 4057（-10 -0.25%）
東京海上 6379（-6 -0.09%）
ＮＴＴ 158（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2559（-8 -0.31%）
ソフトバンク 230（-1.4 -0.61%）
伊藤忠 8243（-6 -0.07%）
三菱商 3234（-17 -0.52%）
三井物 3336（+1 +0.03%）
武田 4381（-10 -0.23%）
第一三共 3576（+10 +0.28%）
信越化 4579（-14 -0.30%）
日立 4058（+16 +0.40%）
ソニーＧ 4104（+7 +0.17%）
三菱電 3621（-5 -0.14%）
ダイキン 18983（-57 -0.30%）
三菱重 3778（+18 +0.48%）
村田製 2423（-4 -0.16%）
東エレク 20300（-35 -0.17%）
ＨＯＹＡ 19231（+21 +0.11%）
ＪＴ 4688（-15 -0.32%）
セブン＆アイ 1950（-5 -0.26%）
ファストリ 47396（+66 +0.14%）
リクルート 8609（-41 -0.47%）
任天堂 13303（-72 -0.54%）
ソフトバンクＧ 15382（-33 -0.21%）
キーエンス（普通株） 56314（-256 -0.45%）
