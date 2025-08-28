【本日の見通し】方向性を探る展開続く



ドル円は次の方向性を探る展開が続いている。９月の米利下げ期待は織り込みが進んでおり、新規材料とはなりにくい。年内の利下げについては２回の見通しが広がっており、変化がなければ動きが出てこないが、期待を動かすだけの材料に欠ける。



ドル円は１４７円台を中心とした推移が見込まれる。レンジを超えても１４６円台後半では買い、１４８円台前半では売りが出る展開で、大きな動きにはなりにくい。



明日の米PCE価格指数などの一連の発表待ちか。明日は日本の８月東京消費者物価指数もあり、物価動向からある程度の動きが出る可能性がありそう。



今日の指標では２１時半の米第２四半期GDP改定値が注目、速報値からブレが小さければ影響は限定的も、雇用の弱さもあり、個人消費が下方修正されていれば、弱めに出る可能性がある。



ユーロドルは１．１６台を中心とした推移か。下げ一服の期待も、上値を積極的に試す勢いは見られず。



ユーロ円は１７１円台を中心とした推移が見込まれる。ドル円次第では上下にブレがありそう。



ポンドドルは１．３５近辺まで上昇してきた。ユーロドル同様に下げ一服の期待。１．３５台後半の売りを崩せるか。



ポンド円は１９９円台で少し売りが出ているが、対ドルでのポンド買いが進むと上方向のトライを期待。



MINKABUPRESS 山岡

