東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.42 高値148.18 安値147.29
148.86 ハイブレイク
148.52 抵抗2
147.97 抵抗1
147.63 ピボット
147.08 支持1
146.74 支持2
146.19 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1639 高値1.1649 安値1.1574
1.1742 ハイブレイク
1.1696 抵抗2
1.1667 抵抗1
1.1621 ピボット
1.1592 支持1
1.1546 支持2
1.1517 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3498 高値1.3502 安値1.3417
1.3613 ハイブレイク
1.3557 抵抗2
1.3528 抵抗1
1.3472 ピボット
1.3443 支持1
1.3387 支持2
1.3358 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8023 高値0.8076 安値0.8016
0.8121 ハイブレイク
0.8098 抵抗2
0.8061 抵抗1
0.8038 ピボット
0.8001 支持1
0.7978 支持2
0.7941 ローブレイク
