東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.42　高値148.18　安値147.29

148.86　ハイブレイク
148.52　抵抗2
147.97　抵抗1
147.63　ピボット
147.08　支持1
146.74　支持2
146.19　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1639　高値1.1649　安値1.1574

1.1742　ハイブレイク
1.1696　抵抗2
1.1667　抵抗1
1.1621　ピボット
1.1592　支持1
1.1546　支持2
1.1517　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3498　高値1.3502　安値1.3417

1.3613　ハイブレイク
1.3557　抵抗2
1.3528　抵抗1
1.3472　ピボット
1.3443　支持1
1.3387　支持2
1.3358　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8023　高値0.8076　安値0.8016

0.8121　ハイブレイク
0.8098　抵抗2
0.8061　抵抗1
0.8038　ピボット
0.8001　支持1
0.7978　支持2
0.7941　ローブレイク