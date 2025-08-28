¹Åç¡¦µÆÃÓÎ®¡¡¡ÈÌÁÍ§¡É¤ØÂ£¤ëÏ«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï
¡¡8·î24Æü¤ÎÃæÆüÀï¤«¤é¹Åç¡¦µÆÃÓ¤Ï¡ÈÌÁÍ§¡É¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÐ¾ì¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÏ«¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè3ÂÇÀÊ¸ÂÄê¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡ÖMy¡¡HERO¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤Î¶Ê¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤¬14Ç¯¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ¾ì¶Ê¤À¡£ÃæÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëºÝ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¡Ö¤µ¤¡»Ï¤Þ¤ëSHOW¡¡TIME¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬°õ¾Ý¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¶Ê¤òÅÐ¾ì¶Ê¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÆÃÓ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¡ÊÃæÅÄ¤Ï¡Ë¹ø¤âÄË¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤ÆÆ°¤±¤ëÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤è¤È¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤Æ¡Ë¡£º£Ç¯¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤«¤é¡£æÆ¤âÃçÎÉ¤¤¤·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤ÎYASS¤È¤âÃç¤¬¤¤¤¤¡£¼ã¤¤º¢¤Ï3¿Í¤Ç¤è¤¯°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡ØMy¡¡HERO¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê°úÂà¤Î¡ËÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡ÃæÅÄ¤È¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÇÀÎ¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤«ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦¡£¡ÊÃæÅÄ¤Î¡Ë¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¤â¥¦¥¨¥ë¥«¥à¤À¤·¡¢ËÍ¤âÅÚÂ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£¹Åç¤ÎÃæÅÄ¤Î¼Â²È¤Ç¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¡Ê°úÂà¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¡£ËÍ¤â¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤¬Íè¤ë¤¬¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×
¡¡17Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¤Ê¤É¡¢¸ø»ä¤Ç»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£9·î17Æü¤ÎDeNAÀï¤«¤éÆ±21Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¦¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢µÆÃÓ¤Ï¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦Ä¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë