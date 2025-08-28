10月3日に公開されるレオナルド・ディカプリオ主演映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』の日本版ポスタービジュアルが公開された。

『マグノリア』『パンチドランク・ラブ』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『ザ・マスター』などのポール・トーマス・アンダーソン監督最新作となる本作は、冴えない革命家のボブが、何者かに狙われたひとり娘を守るため、次から次へと迫る刺客たちとの戦いを描く逃亡劇。

ディカプリオがかつては世を騒がせた冴えない元革命家のボブを演じるほか、とある理由でボブと娘の命を執拗に狙う異常な執着を持つ変態軍人“ロックジョー”をショーン・ペン、なぜかボブのピンチに現れる謎の空手道場の“センセイ”（先生）”をベニチオ・デル・トロ、ボブの革命家仲間をレジーナ・ホール、ボブの妻で最強のカリスマ革命家をテヤナ・テイラー、ある理由で命を狙われる愛娘をチェイス・インフィニティがそれぞれ演じる。

公開されたポスターは、砂漠地帯にある一本の道を背景に、ディカプリオ演じる元革命家ボブをはじめ、作品に登場する一筋縄ではいかないキャラクターたちが描かれている。ビジュアルの真上にはボブが溺愛する娘ウィラ（チェイス・インフィニティ）の横顔、時計回りに、異常な執着でボブと娘を追い詰める変態軍人ロックジョー（ショーン・ペン）、一人娘ウィラを産んですぐに姿を消した、最強のカリスマ革命家（テヤナ・テイラー）、ボブの娘が通う空手道場の“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）、謎の修道女と続く。そして左上部には、ボブの革命同士（レジーナ・ホール）の姿が描かれている。

また、本作のムビチケカード及びムビチケオンライン券が9月5日10時から販売開始されることが決定。販売劇場などの詳細は映画公式サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）