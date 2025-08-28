猛暑を避ける二拠点生活！サクッと行けて過ごしやすい千葉県館山市 　涼しくて物件が安い北軽井沢

“東京から１時間半”の楽園。温暖な気候と人が魅力の千葉・館山

もはや“災害”レベルとなった日本の猛暑。アスファルトの照り返しと熱帯夜で心身ともに疲弊する都会の夏から逃れるため、「二拠点生活」という選択肢が現実味を帯びてきている。

国も’24年11月に「二地域居住促進法（広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律）」を施行し、テレワークの普及などを背景に、都市住民が地方にも生活拠点を持つライフスタイルを後押ししている。住環境は日本とは全く違うが、スペインではマドリードなどの都市住民が都市から比較的近い地域に別荘を持ち、週末は別荘で過ごす二拠点生活が一般的に根付いている。

調査によれば、約３割の人が二地域居住に関心を示しており、また首都圏に住む20代の約45％は地方移住へ関心があるという。そんな考えを持つ人が急増する中、首都圏からサクッと行けて、しかも快適に過ごせる場所はどこなのか。今回、本誌が注目したのは千葉県館山市と群馬県北軽井沢。それぞれの魅力と、リアルな二拠点生活の実態に迫った。

房総半島の先端に位置する館山市。

「遠い」というイメージを抱かれがちだが、東京湾アクアラインを使えば都心から車で約１時間半。新宿や東京駅、羽田などから直通の高速バスも多数運行されており、交通の便は驚くほど良い。

「特急列車の定期運行はなくなりましたが、その代わりにバスの便数が増え、利便性はむしろ上がりました。二拠点の方は、こちらで軽などの車を所有している人も多いので、南房総市の富浦にある道の駅『とみうら枇杷倶楽部』の無料駐車場に車を停めて、そこから高速バスで都内へ向かうのが一つの定番です」

そう語るのは、地元の事情に詳しい「たてやま不動産」の社長だ。

館山の最大の魅力は、その気候にある。海洋性の気候で「夏は涼しく、冬は暖かい」。都心で35℃を超える猛暑日が続いても、館山では猛暑日となる日は稀だ。夜になれば海風が心地よい。昨年まで都内に住んでいた「みつみね不動産」のスタッフもこう語る。

「東京にいた頃はどうしようもなかった熱帯夜が、こちらではほとんどありません。マンションの２階以上の人は、クーラーを使わずに窓を開けて寝るという人も多いんですよ」

さらに、別名・鏡ヶ浦と呼ばれる波が穏やかな館山湾に沈む夕日の美しさは格別で、かつて『金曜ロードショー』のオープニング映像にも使われたほど。条件が合えば、富士山の山頂に夕日が沈む「ダイヤモンド富士」を拝むこともできる。海の幸、山の幸も豊富で、都会では味わえない贅沢があるのだ。

こうした魅力に惹かれ、コロナ禍を機に二拠点生活を始める人はかなり増えてきているようで、物件価格はコロナ前に比べ1.5倍から２倍に高騰した。

「都内の業者が参入して値付けが高くなったため、手直し不要な物件となると、駅周辺で1500万〜2000万円ほど。海沿いのリゾート物件となると、土地だけで坪30〜40万円しますのでかなり高額になってしまいます。それでも、駅から離れた山手のほうへ行けば、800万円ほどで手に入る中古物件もちらほらあります」（前出・たてやま不動産社長）

館山の物件相場は決して安くはなく、数百万、数千万円という決断をするのは難しいと感じるのが正直なところだろう。そんな人には賃貸で試してみるという選択肢もある。前出「みつみね不動産」スタッフは、

「まずは賃貸で館山の暮らしを体験する方は多いですね。そこで納得してから定住も視野に入れて購入を検討するという流れです」

と話す。いきなり購入する前に「お試し期間」を設け、地元のことをよく知ることで、ミスマッチという失敗を防ぐことができるわけだ。

59歳で脱サラし、館山初のワイナリーを始めた男の挑戦

館山で二拠点生活を実践し、新たな挑戦を始めた人物がいる。館山初のワイナリー「マシューズワイン」を立ち上げた齋藤玄さんだ。酒類業界に長年身を置き、オーストラリア駐在時にワインの魅力に傾倒。59歳で早期退職し、ワイン造りの道へ進んだ。

「もともと、曾祖父が建てた古い家が館山にあったんです。誰も住んでいなかったので、そこを拠点にしようと。それに、この辺りでワイン用のぶどうを作っている人はいなかったので、誰もやっていないなら面白いかな、と」

都内の杉並区に自宅があり、奥さんを置いて平日は館山で農作業に勤しむ日々。高速を使えば１時間30分ほどで着くため“ストレスなく通える距離”だったことが二拠点生活を後押しした。

「移住と腹をくくる必要がなくて、生活の重心を東京と館山にバラしている感覚です。そんなふうに気軽に始められるのが館山のいいところですね」

一般的に、ワイン用ぶどうは冷涼で乾燥した土地が適しているとされるが、近年は品種の改良や栽培方法の進歩で、館山でもいいブドウが作れるのだという。そして５年の歳月をかけて今年10月には数千本の白ワインが初出荷される。

「館山は魚介類が美味しいですからね。それに合うような、フードフレンドリーな白ワインに仕上がっていると思います。また、館山は私のように二拠点で活動している人が多いので、移住者同士のコミュニティができやすい。孤立することなく、精神的に楽なのは大きなメリットです」

とにかく涼しさを最優先したい──。

そう考えるなら、やはり北軽井沢が最有力候補となるだろう。浅間山の北麓に広がる高原地帯で標高900〜1300m、その涼しさは本家・軽井沢を凌ぐ。

「軽井沢より、場所によっては３℃涼しいですね。周りが山に囲まれたような地形ではなく、空気の抜けが良い高原なので湿気も少ない。木陰に入れば、真夏でも暑さを感じる日はほぼほぼありません」

そう語るのは、地元で30年以上不動産業に携わってきた「シバタエステート」の柴田哲司社長。実際に北軽井沢に二拠点を構える自営業者も、その涼しさに太鼓判を押す。

“軽井沢より３°C涼しい” 穴場の避暑地・北軽井沢のリアル

「ここに物件を買う前に『涼しい』という話は聞いていましたが、想像以上でした。真夏でも夜は20℃を下回ることは普通にあり、毛布がないと寒い。私の家は林に囲まれていることもあり、室内が30℃を超えるのは年に１、２日です」

軽井沢からは浅間山の反対側に位置する北軽井沢だが、その立地こそが最大の魅力となっている。

「ここは日本を代表する別荘文化の地である軽井沢と、同じく日本を代表する温泉地である草津、そのちょうど中間に位置します。どちらへも車を使って約30分で行ける。ハイソな軽井沢の雰囲気も、草津の湯も両方楽しめる、絶好の立地なんですよ」（前出・柴田社長）

それでいて、物件価格は軽井沢に比べて驚くほど手頃で500万円程度からある。では生活の利便性はどうなのか。

「もちろん、高級食材店やブランドショップはありません。しかし、飲食店もそれなりにありますし、コープなどの宅配網が整備されています。生活に不自由することはないでしょう。言うなれば、贅沢嗜好の部分がここに無いだけなんです」（前出・柴田社長）

この「贅沢はないが自分らしい暮らしを形にできる」環境に魅せられる人は少なくない。最近、柴田社長が仲介した30代の自営業者は、その象徴的な例だ。

「その方は都心に事務所兼自宅を、さらに神奈川県の海の近くにもう一つ住居を持っていましたが、『海から涼しい山の中へ移って、周りに誰もいないキャンプ場のような空間で暮らしたい』と、神奈川県の家を売って北軽井沢で二拠点生活を始めることにしました。

そして、1000坪の平坦な土地を購入し、今まさに建物を建設中です。建物にはトレーニングジムも作るんですよ。ここはなんせ土地が安いですから、土地と新築の家を合わせても、総額6000万〜7000万円ほど。都心では考えられないスケールです」（前出・柴田社長）

そして、北軽井沢のもう一つの大きな魅力は、移住者に対する寛容な気風だ。北海道と同じようにもともとが開拓地のため、昔からの住民による「よそ者扱い」といった煩わしさがほとんどないという。

「町内会などのしがらみも少ない。都会の人間関係から解き放たれたいと思って来るわけですから、これは大きなポイントです。ゴミ出しのルールが緩やかなのも、不定期に滞在する別荘族には非常にありがたい。『隣は何をする人ぞ』という雰囲気で、干渉されずに静かに過ごせます」（前出・柴田社長）

実際に暮らす人々も、その自由な空気感を満喫しているようだ。

「リタイア組の中には、ゴールデンウィークから紅葉のシーズンまでを北軽井沢で過ごし、寒くなる冬は東京へ帰る、という“渡り鳥”のような生活を送っている人もいますね。こういう人たちで、畑の中にポツンとあるカラオケ屋さんがシーズン中はけっこう流行っています」（前出・自営業者）

猛暑から逃れるための二拠点生活。都心へのアクセスと温暖な気候、そして人とのつながりを重視するなら館山。圧倒的な涼しさと、何にも縛られない自由な時間を求めるなら北軽井沢。あなたのライフスタイルに合った“第二の拠点”を探してみてはいかがだろうか。

取材・文・写真：酒井晋介