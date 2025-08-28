マーゴット・ロビーとコリン・ファレルがW主演を務め、久石譲が音楽を手がけた映画『A Big Bold Beautiful Journey（原題）』が、『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』の邦題で12月19日に全国公開されることが決定した。

本作は、友人の結婚式で出会った男女がレンタカーのカーナビに導かれてたどり着いた、人生をやり直せる不思議な“ドア”をめぐるファンタジックヒューマンドラマ。『アフター・ヤン』を手がけた韓国系アメリカ人のコゴナダが監督を務めた。

コゴナダはスタジオジブリの大ファンであり、本作でも「宮粼駿監督作品から大きなインスパイアを受けている」とコメント。その強い思いから、宮粼駿監督作品の映画音楽を担当する作曲家の久石へ本作の音楽を熱烈オファー。久石がハリウッド映画のサウンドトラックを担当するのは本作が初となる。

『イニシェリン島の精霊』や『アフター・ヤン』などのファレルと、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』『バービー』などのロビーが主演を務めた。

映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』特報映像 あわせて公開された特報映像では、大草原にぽつんと佇む“赤いドア”や植物園のような場所に現れた“青いドア”といった、本作のキーアイテムである時空旅行へと誘うドアをはじめ、その向こう側に広がる幻想的な世界が描かれている。“ドア”は、淡い初恋を経験した高校時代や間に合わなかった母親の最期の瞬間など、デヴィッド（コリン・ファレル）とサラ（マーゴット・ロビー）の過去へ繋がっており、ふたりは人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく。（文＝リアルサウンド編集部）