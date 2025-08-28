中国のSNS・小紅書（RED）に25日、「日本の病院に腹が立った」との投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者の女性は「JP（日本）はとんでもない」と題し、「もう二度と日本の病院には来ない」とつづった。夜中に高熱を出して「大病院」の救急外来を受診したという女性は、「外で座れないまま25分も待たされ、エアコンもなくて暑くて仕方なかった。家では熱が38度7分あって倒れそうだったのに（後で37度7分になったけど）」と不満をつづった。

また、「最初に（医療スタッフに）『期限切れの乾麺を食べた』と伝えたので、病院側はずっと私と彼氏に『（医療費を支払う）お金はあるのか？』と聞いてきた。彼氏は医者に『期限切れの乾麺を食べたから、私たちは貧乏だと思ってるの？』と聞いていた」と当時の状況を振り返った。

女性はさらに、「その後も違う医者が次々に来て、同じ質問ばかり繰り返された（笑）」としたほか、「点滴を打つのに針を3回も刺してようやく入った。腫れた」とつづり、腕に3カ所の止血用のパッチが貼られている写真をアップした。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「日本の病院はとんでもないな」「日本人が注目するのは金があるかどうか？。笑えるな。医療を学ぶのは人を助けるためだろうに」「もしあなたが『お金はありません』って言ってたら病院はどうするんだろう？。追い返すか、役所で生活保護の申請をさせるか？」といった声がある一方、「あなたは医療保険に入ってるんだし、医療費踏み倒しを心配したんじゃないと思う。きっと生活を心配して善意で言ってくれたんだよ」との声も寄せられた。

また、「救急外来には行かない方がいい。分かる人には分かる」「（日本の病院で）私も同じ経験ある。時間の無駄だよ。3時間待って診察は2分、薬出されて終わり」といった声や、「点滴はマジでそう。（日本の）看護師は点滴を（うまく）打てる人は少ない。出産の時に腕じゅうが紫色になった」とのコメントも。

このほか、「翌朝まで我慢できそうなら、日中に病院に行った方がいい。大病院は基本的に、救急車で運ばれるか、診療所からの紹介状を持っていくか、日中の外来を受診するかしかない」「38度を超えたらカロナールを飲んで、熱が下がれば問題なし。それでも熱が下がらないなら病院へ」「正直言って、熱が39度以上でろれつが回らなかったり、けいれんしたり、下痢や嘔吐（おうと）が激しかったりしない時に初めて、救急外来に行くもんだ」といった意見も寄せられている。（翻訳・編集/北田）