２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４２銭前後と前日と比べて２銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円５９銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性を巡る懸念からドル売りが膨らんでいた反動で、欧州市場でドル円相場は一時１４８円１８銭まで上伸したものの、ニューヨーク市場では米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での金利変更の可能性を示唆したことが影響するかたちで伸び悩んだ。米５年債入札の堅調な結果を受けて米長期金利が低下すると、日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが流入し１４７円２９銭まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３９ドル前後と前日に比べて０．０００３ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



