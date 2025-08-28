「骨格タイプを選ばずに着られる」って！【GU】大人の1軍候補！「即戦力トップス」

骨格にあったアイテムがよく分からないという人や、似合うアイテムが見つからないという人にぴったりのアイテムが【GU（ジーユー）】から登場しているという情報をキャッチ！ 今回注目したのは、GUスタッフのManamiさんが「骨格タイプを選ばずに着用できる」とおすすめするプルオーバー。Tシャツのように気軽でありながら、キレイめコーデにも取り入れやすいバランスの良さが◎ 手に取りやすい価格と高い着回し力で、ワードローブの1軍候補になる予感です！

シンプルでも映えるリブ × ボートネックのトップス

【GU】「リブニットボートネックプルオーバー」\1,990（税込）

今回注目したのはリブニット素材の半袖トップス。ボートネックの抜け感が、シンプルでも洗練された印象を演出してくれる1枚です。コンパクトなシルエットながら丈は短すぎず、大人の上品コーデにもしっくりマッチ。そのままさらりと着こなすのはもちろん、ジャケットやカーディガンのインナーとしても映えるので、夏から秋にかけて長く活躍してくれそうです。

骨格の悩みに寄り添ってくれるのが嬉しい！

ボートネックデザインは、鎖骨まわりをすっきりと見せてくれるのが魅力。顔まわりに抜け感が生まれるから、骨格で悩んでいる人でも上品に取りいれやすいです。柄スカーフやアクセサリーでアレンジを加えれば、さらに表情豊かな着こなしに。パンツスタイルでクールにまとめれば、オフィスにもOKな、洗練された大人カジュアルが完成します。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M