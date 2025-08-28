MCは加藤浩次＆菊池風磨！大激怒バラエティ『怒りん坊将軍！』第4弾がいよいよ今夜オンエア

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

加藤浩次と菊池風磨（timelesz）がMCを務める『怒りん坊将軍！』の第4弾が、TBSで8月28日に放送される。

■様々な“怒り”を抱える人たちのために加藤浩次と菊池風磨がひと肌脱ぐ

5月に第2弾＆第3弾が放送されたこの番組は、日常にあふれる様々な“怒り”を抱える人たちのために、MCのふたりがその怒りを受け止め、ときには代わりに当事者に電話したり、ときには解決策を提案したり…と、怒りを発散させてくれる大激怒バラエティ。

今回のゲストには、バカリズム、野呂佳代、なえなのを迎え、怒れるエピソードを展開する。

■野呂佳代の積年の怒りが爆発！タレントAに鬼電

「せっかく撮った2ショット写真をなぜかインスタに上げてくれない。私ってどう思われている？」

野呂佳代が、長年怒りを溜め込んできたタレントAについに直電対決を申し出る。そして、加藤＆菊池＆バカリズムも参加し徹底追及する。

■夜中に酔ってウーバーイーツで大量注文、なのに記憶なし夫に妻激怒！

夜中に酔っぱらって帰ってくる夫が、帰りのタクシーで無意識にウーバーイーツで注文。配達員のチャイムで連日深夜に起こされる奥様の怒りが大爆発。

そんな奥様とウーバーイーツ夫がスタジオに登場。すると、加藤が無意識ウーバーイーツ夫を徹底追及。さらに、バカリズム発案のマル秘解決方法にスタジオ大爆笑となる。

■トイレの表示が分かりにくい問題、バカリズムのアイデアが炸裂！

最近街で見かける、オシャレすぎてわかりにくいトイレの男女の表示。

わかりにくいという声を受けて、バカリズムが出したアイデアにスタジオ大受け。

■ムカつく上司の再現ドラマをあの名バイプレーヤーが演じる

昨日と言っていることが180度違う上司や、手柄を全部持っていってしまう上司。そんな「ムカつく上司」に対する怒りの声を集めた集大成ドラマが完成。

演じるのは日曜劇場『半沢直樹』で「机バンバン上司」を演じたあの名バイプレーヤー。大友花恋演じる女性社員の怒りの声に、菊池も本音が爆発。また、令和世代の部下のトンデモ行動になえなのが「気持ちが全部わかる」と共感するひと幕も。

『怒りん坊将軍！』「真夏の空調問題」＆「野呂佳代がタレントAに怒りの鬼電」SPは、8月28日22時から放送。

■番組情報

TBS『怒りん坊将軍!！』

08/28（木）22:00～22:57

MC：加藤浩次（極楽とんぼ）、菊池風磨（timelesz）

ゲスト（五十音順）：なえなの、野呂佳代、バカリズム

ドラマ出演者（五十音順）：大友花恋、小松利昌、緋田康人

進行：宇賀神メグ（TBSアナウンサー）

ナレーター：近藤サト

