22ºÐÆüËÜ¿Í¤Î°ì·â¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¡¡¼Â¶·¤âÂç¶½Ê³¤Î°ì·â¡Ä»Ø´ø´±¤¬¾Î»¿¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬¥Î¥ê¥Ã¥¸Àï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿
¡¡8·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¥Î¥ê¥Ã¥¸¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿22ºÐ¤ÎMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ï¡¢½Ð¾ì¤«¤é18Ê¬¸å¤Ë¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë32ºÐ¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¾ÌÚ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¡ÖDaily Echo¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸2Éô¤Î¥Î¥ê¥Ã¥¸¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾42Ê¬¤ËFW¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤âMF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¾¾ÌÚ¤Ï¡¢¸åÈ¾36Ê¬¤ËMF¥Þ¥¹¡¦¥í¡¼¥¢¥¹¥ê¥¦¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢±¦¤«¤éÃæ±û¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Á°¤«¤éº¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥Æ¥£¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤é¤ò¹¤²¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶Ã¤¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡£Èà¼«¿È¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯Åö¤Æ¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¾¾ÌÚ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹»þÂå¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¤äMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤â»ØÆ³¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¾¾ÌÚ¤Ë¤Ï¡Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡£¤Þ¤À¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤Í¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¡¢¤Þ¤À»î¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¾¾ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¾¾ÌÚ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾ï¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÇØ¸å¤òÁÀ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£60Ê¬¤«¤é65Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤¨¤¿¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ÌÚ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÁý²Ã¤äÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë