◇インターリーグ パドレス 3―4 マリナーズ（2025年8月27日 シアトル）

パドレス・ダルビッシュ有投手(39)が27日（日本時間28日）、敵地マリナーズ戦に先発し、4回4安打1四球3三振4失点で今季4敗目（3勝）を喫した。防御率は5.66。

初回は3者凡退で立ち上がったダルビッシュは2回、2死二塁から7番・レイリーの右中間適時二塁打で先制された。4回には先頭の3番・ロドリゲスを左前打で出塁させると、二盗と捕手の悪送球で三進を許してリズムを崩し、四球を与えた無死一、三塁から5番・スアレスに初球真ん中へのカットボールを捉えられ、左中間へ42号3ランを浴びた。

69球を投じたダルビッシュはこの回までで交代。打線は6回に2点を返し、なお2死満塁と攻め立てたが、9番・フェルミンが三振に倒れた。ブルペン陣は5回以降無失点と踏ん張り、2―4の7回2死一、三塁のピンチでは5番手として松井裕樹が登板。4番・ネーラーを捕ゴロに打ち取ると、8回は2死から遊撃失策で走者を出したものの、1回/3を無安打1三振無失点に封じた。

チームは9回、2死から1番・タティスの右中間適時二塁打で1点差に詰め寄ったが、あと一歩及ばなかった。試合前の時点でナ・リーグ西地区首位ドジャースに1差2位のパドレスは、マリナーズ3連戦に1勝2敗と負け越し。前回登板の22日ドジャース戦では6回1失点の好投で3勝目を挙げていたダルビッシュは、7月24日カージナルス戦以来の敗戦投手となった。