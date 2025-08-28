可愛い形で人気を集める猫型食パン。そのお店の紙袋に、とある存在が入っていたとのこと。袋の中からじっと見つめてくる姿に、投稿主さんも思わずシャッターを切らずにはいられなかったようです。

投稿はX（旧Twitter）にて、85.2万回以上表示。いいね数は4.5万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「きゅるんとした目がぐうかわ」「可愛すぎる！」などのコメントが寄せられていました。

【写真：猫型の食パンを買ってきたら、猫が…】

猫型食パンになりきった猫

今回、Xに投稿したのは「りんくんとおとちゃん」さん。登場したのは、猫のおとちゃんです。

紙袋の中にすっぽりと体を収め、顔だけをのぞかせていたおとちゃん。まるでおとちゃん自身が紙袋の中身の猫型食パンになりきっているみたいだったそうです。小さな顔をちょこんと出している様子は、何とも言えないかわいらしさがあります。

袋から顔をのぞかせたおとちゃんは、飼い主さんをじっと見つめていたとのこと。そのつぶらな瞳はまっすぐで、とっても愛らしかったようです。紙袋からひょっこりと顔を出す姿は、まさに癒やしそのもの。この可愛さには飼い主さんも撮影しながら悶絶したことでしょう。

食パンになりきったおとちゃんにX民もメロメロ

猫型食パンになりきっていたおとちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「それはずるいわー！買います！」「わぁ。良い食パンがありますね」「お土産にしたら凄く喜ばれそうだけど、あげたくない」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、可愛いおとちゃんの姿にメロメロとなったようですね。

Xアカウント「りんくんとおとちゃん」では、猫のおとちゃん、りんちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの姿は、疲れた心をほぐしてくれます。

写真・動画提供：Xアカウント「りんくんとおとちゃん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。