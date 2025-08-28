数量限定だってーーー！！【ファミマ】夏を彩る♡「新作アイス」

灼けつくような暑さの日に、つい手が伸びてしまう“ひんやりアイス”。今回は【ファミリーマート】から、マニアも太鼓判を押す注目アイス4選をご紹介します。どれも数量限定なので、見つけたら即ゲットがおすすめです。

出会えたらラッキー！？ 話題沸騰の「アイスモア アイスバー」

炙ったマシュマロをチョコとビスケットなどで挟んで食べるキャンプスイーツ「スモア」を再現したような「アイスモア アイスバー」。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「ザクザクパキパキ食感のチョコレートコーティング」と「ほんのりもふっとした食感の甘めのバニラアイス」で「とても美味しい」と絶賛。なんと「翌日には最寄りのファミマでは完売」していたそうなので、見つけたら迷わずカゴIN & 冷凍庫ストックして！

抹茶好き必見！ パフェ感あふれる「辻利 抹茶あずきミルク」

【京都宇治総本家 辻利】の抹茶を使用し、鮮やかなグリーンの抹茶アイスの上に、あずきがたっぷりのった「辻利 抹茶あずきミルク」。スプーンを深く入れるとミルクアイスが出てくるサプライズ感も嬉しいところ。頑張った自分へのご褒美にしたい一品です。

病みつきになりそうな食感！「ザクットチョコミント」

パッケージからもザクっと感が伝わる「ザクットチョコミント」。 実際に食べた@miki__iceさんも「チョコクッキー入りのチョコがふぞろいな感じでたっぷり」「どこを食べても“ザクッ”とした食感」とコメントしており、食べ応えがありそうです。ミントアイスは「刺激強すぎず優しいミント味」なのだとか。

コロンと可愛い！ 罪悪感少なめの「アイスの実 いちごベジ」

まさかの組み合わせに驚いた人も多いのでは？ 食べやすい一口サイズが人気の「アイスの実」から、“トマト × いちご” が登場しました。@miki__iceさんは「程よい甘さですっきり食べられるので結構バランスよき」と高評価。

暑い日は、迷わずひんやりスイーツでクールダウン！ ぜひ【ファミマ】のアイスコーナーを覗いてみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N