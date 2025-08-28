¥Ñ¥ê¤«¤é£±Ç¯¡ªÆ±³ØÇ¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¥È¥ê¥ª¤¬¸ì¤ë¡ª
¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄÃæ°¦Èþ¡Ê¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¡Ë¡¢¾®ÀîÏÂ¼Ó¡Ê½ÀÆ»¡Ë¡¢ÄÔ󠄀ÆâºÌÌî¡Ê¿å±Ë¡Ë¤Ï¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ20ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±³ØÇ¯¥È¥ê¥ª¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®Àî¤òÃæ¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦£³¿Í¡¢µ×¡¹¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Ñ¥ê¤Î»×¤¤½Ð¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¾®Àî ÏÂ¼Ó¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤«¤º¤µ¡Ë¡Ã½ÀÆ»
ÅìµþÂç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¡¢¥Ñ¥êÂç²ñ¤Î70Ôµé¡ÊJ2¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¡££³¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖÃÂÀ¸Æü¤¬ÃÙ¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¤ªÊì¤µ¤óÅªÂ¸ºß¡£Ì´¤Ï¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡£
ÅÄÃæ °¦Èþ¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Þ¤Ê¤ß¡Ë¡Ã¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹
¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É»þ´Ö¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¼é¤ë¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÈ¾Ç¯´Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÌÌ¤â¡£¿ä¤·¤ÏÀ¼Í¥¤ÎµÜÌî¿¿¼é¡£
ÄÔ󠄀󠄀Æâ ºÌ󠄀Ìî¡Ê¤Ä¤¸¤¦¤Á¡¦¤¢¤ä¤Î¡Ë¡Ã¿å±Ë
¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ï¡¢100m¼«Í³·Á¡Ê£Ó12¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¡Ö¥Ñ¥ê¤Î¸å¡¢»Ïµå¼°¤Ç²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¡¢¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¾®ÀîÏÂ¼Ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾®Àî¡Ë¡§°¦Èþ¤ÈºÌ¤Á¤ã¤ó¤¬²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆÃÊÌ¾Þ¼øÍ¿¼°¤È¤½¤Î¸å¤Î¿©»ö²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÅÄÃæ°¦Èþ¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÄÃæ¡Ë¡§»ä¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÆ±¤¤Ç¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¡ÖÍ§¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«¤Ê¡£
°ìÆ±¡§¥¤¥§¡¼¥¤¡ª
ÅÄÃæ¡§¥Ñ¥ê°ÊÁ°¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Î»ä¤«¤é¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¯¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¤Æ¼«Í³¤À¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ç¡£
ÄÔ󠄀ÆâºÌÌî¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÔ󠄀Æâ¡Ë¡§»ä¤Ï¡ÖÍè¤ë¿Íµñ¤Þ¤º¡×¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤·¤Í¡£
ÅÄÃæ¡§»ä¤â¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£ºÌÌî¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¡¦󠄀ÄÔ󠄀Æâ¡§³Ú¤·¤¤¡ª
ÄÔ󠄀Æâ¡§»ä¤ÈÏÂ¼Ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÁ°¤Ç¡¢Åìµþ2020¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤¹¡£¿å±Ë¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤ÊÀèµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¾®Àî¡§Æ±¤¸¥¸¥ã¡¼¥¸¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢³ØÇ¯¤¬Æ±¤¸¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¾®Àî¡§¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¸ò´¹¤¹¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡§»ä¤ÈÏÂ¼Ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¥á¥À¥ë¤ò»£¤Ã¤¿¸å¡¢NHK¤Ë¹Ô¤¯Á÷·Þ¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡£»ä¤Î¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ç½ÀÆ»¤ÎÀèÇÚ¤È¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢ÏÂ¼Ó¡£
¾®Àî¡§¡Ê¾Ð¡Ë
ÅÄÃæ¡§¡Ö»î¹çÁ°¤ËÇ¤ä¤ª¼é¤ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤ÆÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Àî¡§°¦Èþ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ð¥¹¤¬°ì½ï¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ÖÆâ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡§Æ±¤¤Ç¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¾®Àî¡§»ä¤Ï¤«¤ï¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤¾¤Ã¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë
ÅÄÃæ¡¦󠄀ÄÔ󠄀Æâ¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸å£±Ç¯¤Ï¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÔ󠄀Æâ¤½¤Î¸å¡¢¼ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¾®Àî¡§»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÌ¤Á¤ã¤ó¤Ï¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¾®Àî¡§º£¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·ë¹½¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ºÌ¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤ÆÉ÷¼Ù¤Ç¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥¤¥ä¤Ê½÷¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
ÄÔ󠄀Æâ¡§¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡£
¾®Àî¡§»ä¡¢ÌóÂ«ÇË¤ë¿Í¤¬¶ì¼ê¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤¹¤°¤Ë¥ê¥¹¥±¤·¤è¤Ã¡£
¾®Àî¡§°¦Èþ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡£
ÅÄÃæ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¾®Àî¡§»ä¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤ë°Ç¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§Î¢É½¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£
¾®Àî¡§°¦Èþ¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¥¥ã¥é¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Ü¥±¥¥ã¥é¡£°¦Èþ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£°õ¾Ý¤Ï²Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡Öé¬é¯¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§ÏÂ¼Ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ä¡Ä²Ö¤Ó¤é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡Ö¥À¥ê¥¢¡×¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
ÅÄÃæ¡§¤¢¡¼¡¢¤½¤ì¤¤¤¤¡ª ²Ö¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¡§Å¬Åö¤«¤¤¡Ê¾Ð¡Ë²þ¤á¤Æ¡¢£³¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÅÄÃæ¡§¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤ºÇÄã¸Â¤Î¤³¤È¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡Ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£¸å¤ÏºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¡§»Å»ö¿Í¤À¤Í¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§»ä¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¤È¤¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¤¹¤®¤Æ¡£¤½¤â¤½¤â¥Ñ¥ê¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥¯¥é¥¹¤È¼ïÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ò¤¶¤ÎÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë³«²ñ¼°¤Î£±¥õ·îÁ°¤Ë¥³¡¼¥¹¥í¡¼¥×¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÃæ»Ø¤ÎÄÞ¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Æ¡£
󠄀¾®Àî¡¦ÅÄÃæ¡§¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§ËÜÈÖ¤Ï¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ó¤Ç¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢Èá»´¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¾®Àî¡§»ä¤â¥±¥¬¤ÎÄË¤ß¤òÌô¤ÇÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÄÏ¤ó¤ÀÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤â¥Ñ¥ê¤âÆ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬Ãµ¤·¤ò¤·¤è¤¦¤È¡¢£±¥õ·î´Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Î£±Ç¯Á°¤Ëº¸Â¤ò¹üÀÞ¤·¡¢¡Ö°ÕÃÏ¤Ç£²¥õ·î¤Ç¼£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®Àî
ÅÄÃæ¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡£
¾®Àî¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¡Ö¡Ê¥Ñ¥êÂç²ñ¤Î¡Ë³®Àû¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§¤¢¤¡¡¢»ä¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤À¡£
ÅÄÃæ¡§¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¸å¡¢ÏÂ¼Ó¤È»ä¤Î£²¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢Ç®¤¤Îø¤ÎÏÃ¤ò¡Ä¡Ä¡£
°ìÆ±¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë
ÅÄÃæ¡§½ÀÆ»¤ÎÏÃ¤â¡¢·ë¹½Ê¹¤¤¤¿¤Í¡£
¾®Àî¡§¶¥µ»¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¡£°¦Èþ¤«¤é²¿¤«¤òÆÀ¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤±¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡§¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Àî¡§»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤È¡¢¡ÖÏÂ¼Ó¤¬Æ°¤¤¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§ÁÇÅ¨¡£Â¿Ê¬¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡£
¾®Àî¡§»É¤µ¤Ã¤¿¤è¡£
ÅÄÃæ¡§¡Ö°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇºÇ¸å½ª¤ï¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤Ç»ä¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½À¤è¤¯¹ä¤òÀ©¤¹¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÄÃæ¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö¤½¤Î°ìµå¤Ëº²¤ò¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥À¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ´ÉÊýË¡¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃæ¡§»ä¤Ï¤Í¡¢¤³¤ÎÂÞ¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È¥Ô¥±¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤Þ¤ó´Ý¤Î¤ä¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡©
󠄀¾®Àî¡¦ÄÔ󠄀Æâ¡§¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
ÅÄÃæ¡§¤³¤ì¡¢¼Â¤ÏÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¡£Á°²ó»È¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî¡§ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡ª
ÄÔ󠄀Æâ¡§¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë
ÅÄÃæ¡§¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤òÇã¤¦Á°¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Î²¼¡Ê¤Î¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ë¡¢¡Ê¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤º¡Ë¤à¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§¥á¥À¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¢¡¢½Å¤¤¤·¤Í¡£
¾®Àî¡§»ä¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¡£¤ª½Ð¤«¤±ÍÑ¤Ë¡£
ÅÄÃæ¡§¥Ù¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤À¤Í¡£
¾®Àî¡§¤·¤«¤â110±ß¡£¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¡¼¥É¤Î²¼¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÏÆ±¤¸´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦²ü¤á¤Î¥á¥À¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¸«¤Æ¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§¤Þ¤¿¡¢Æ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¾¤Ã¤Æ¡©
¾®Àî¡§¤½¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁö¤ê¹Ô¤¯¡©¡×¡ÖOK¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
ÅÄÃæ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ë¡ª ÁêËÀ¤Ï¡¢¡Ê½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ËÇ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª
°ìÆ±¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë
¾®Àî¡§Åìµþ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¼Â²È¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦²áµî¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£
ÅÄÃæ¡§»ä¤â¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è!?
󠄀¾®Àî¡¦ÄÔ󠄀Æâ¡§ËÜÅö¤Ë¤Í¡ÊÇú¾Ð¡Ë
ÅÄÃæ¡§¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ç³Í¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼¡¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¡§¤¸¤ã¤¢¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¾ì¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡£
ÅÄÃæ¡§¤Ç¤Ï¡¢²ÈÍÑ¤Î¼Ö¤¤¤¹¤Î²¼¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë
ÄÔ󠄀Æâ¡§´ðËÜ¡¢»ä¤ÏÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤È°ì½ï¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿È¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¡ÊÂç²ñ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥¸¥å¡Ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë¡£»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£¥Ý¡¼¥Á¤ÎÆâÂ¦¤¬Îô²½¤·¤¿¤é¥¤¥ä¤À¤«¤é¡¢Êì¤¬¥¿¥ª¥ë¤Ë´¬¤¤¤Æ¶ÒÃå¤ËÆþ¤ì¤í¤Ã¤Æ¡£
¾®Àî¡§¸·½Å¤À¡£
ÅÄÃæ¡§¶ÒÃå¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤À¤·¡¢¥ª¥¿¥¯´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§¤³¤³¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¥«¥Ð¥ó¤Ë¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£
¾®Àî¡§¡ÊÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ë¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¡£¤â¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£
ÄÔ󠄀Æâ¡§¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ËèÆü¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤ï¡Ê¾Ð¡Ë
ÅÄÃæ¡§»ä¤Ï¡¢¤â¤¦¡Ä¡Ä¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¾®Àî¡§¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¿ÊÊâ¤À¤â¤ó¤Í¡££³Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë£³¿Í¡£»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¡¹¤Î¶¥µ»¤ÇºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
text by TEAM A
photo by Atsushi Mihara