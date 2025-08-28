菊池風磨、「ムカつく上司」エピソードに本音が爆発 『怒りん坊将軍！』8・28放送
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、28日放送のTBS系バラエティー『怒りん坊将軍！』（後10：00）に出演する。
【画像】“怒り”真相を徹底追及する菊池風磨（番組カット）
第4弾となる今回は、「真夏の空調問題」＆「野呂佳代がタレントAに怒りの鬼電」SP。日常にあふれるさまざまな“怒り”を抱える人たちのために、MCの加藤浩次と菊池が代わりに“怒り”を受け止め、発散させる大激怒バラエティー。今回のゲストとして、バカリズム、野呂佳代、なえなのが出演する。
野呂は、「せっかく撮った2ショット写真をなぜかインスタに上げてくれない。私ってどう思われている…？」と、長年怒りを溜め込んできたタレントAについに直電対決を申し出る。加藤、菊池、バカリズムも参加し、徹底追及する。
このほか、夜中に酔っぱらって帰ってくる夫が、帰りのタクシーで無意識にウーバーイーツで注文し、配達員のチャイムで連日深夜に起こされる妻の怒りが大爆発。その妻と“ウーバーイーツ夫”がスタジオに登場。すると、加藤が夫を徹底追及。さらに、バカリズム発案の解決方法にスタジオは爆笑が起こった。
また、最近街で見かける、オシャレすぎて分かりにくいトイレの男女の表示にも触れる。分かりにくいという声を受けて、バカリズムが出したアイデアにスタジオは盛り上がる。
さらに、昨日と言っていることが180度違う上司や、手柄を全部持っていってしまう上司などの声を集めた「ムカつく上司」の集大成ドラマが完成。演じるのは、日曜劇場『半沢直樹』で「机バンバン上司」を演じたあの名バイプレーヤー。大友花恋が演じる女性社員に次々と…。菊池も本音が爆発。令和世代の部下のトンデモ行動に、なえなのが「気持ちが全部わかる」と共感する一幕も見せた。
