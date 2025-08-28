¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦ºãÌÚÍ®ÍÕ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ó¥¥Ë¤Ç¸«¹û¤ì¤ë¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡É¡¡¡Ø¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ù´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì
¡¡TBS·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëºãÌÚÍ®ÍÕ¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù39¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ºãÌÚ¤Ï¡¢Æî¤ÎÅç¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ó¥¥Ë¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ê°áÁõ¤È¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç±ð¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤â¡£½éÅÐ¾ì¤Ë¤·¤ÆºãÌÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¡ÖÀ©¥³¥ì24¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿É´ÅÄ¼®Î¤¤¬ÅÐ¾ì¡£Â¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¡¢¥¤¥Þ¥É¥¤Ê°áÁõ¤«¤é¤Î¿åÃå¤Ø¤ÎÅ¸³«¡¢³¹³Ñ¤Ç¤Î¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢Æ±»ï¤¬¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬º£°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡¢¡ÈAIµé¡É¤ÎÈþ·ÁÈþ¾¯½÷¡¦¹âÅç¹¾ÍüÆà¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ó¡¼¥Á¤¢¤ê¥×¡¼¥ë¤¢¤ê¤ÎÄ¶²¦Æ»Ï©Àþ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
