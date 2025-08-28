¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â°Ì´¡×¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬4Éô¥Á¡¼¥à¤ËÇÔËÌ¡ª¡¡ÃÏ¸µ»æ¤ÏÀèÈ¯ÁÈ¤ËºÇÄãÉ¾²Á¤Î2ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ë
¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢4Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¤ËPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ»æ¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó¡¢¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÄã¤È¤Ê¤ë10ÅÀËþÅÀÃæ2ÅÀ¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤Ï5ÅÀ¡£ºÆ¤Ó¼ºÅÀ¤ËÍí¤à¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡ÖÈà¤Ï¼«¤é¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤ÇÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤Ï5ÅÀ¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤ÏPK¤ò¼ºÇÔ¤·4ÅÀ¤È¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤Î±½¤¬¤¢¤ë¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤Ï6ÅÀ¤È¡¢ÉÔ¿¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·òÆ®¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤â5ÅÀ¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡ÖÈà¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É°¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶þ¿«Åª¤ÊÇÔËÌ¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ºò¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ë´í¸±À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼ÀïÌÀ¤±¤ËÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í£°ì¤Îµß¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£