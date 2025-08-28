¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¡¡photo/Getty Images

¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢4Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¤ËPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ»æ¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó¡¢¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÄã¤È¤Ê¤ë10ÅÀËþÅÀÃæ2ÅÀ¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£

ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤Ï5ÅÀ¡£ºÆ¤Ó¼ºÅÀ¤ËÍí¤à¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡ÖÈà¤Ï¼«¤é¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤ÇÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤Ï5ÅÀ¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤ÏPK¤ò¼ºÇÔ¤·4ÅÀ¤È¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤Î±½¤¬¤¢¤ë¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤Ï6ÅÀ¤È¡¢ÉÔ¿¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·òÆ®¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£

¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Ç¡¢Èà¤ÏºÇ¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤ë7ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¤â¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢Æ±¤¸¤¯7ÅÀ¤È¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ìÁÈ¤Ï6ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£

¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤â5ÅÀ¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡ÖÈà¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É°­¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶þ¿«Åª¤ÊÇÔËÌ¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ºò¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ë´í¸±À­¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼ÀïÌÀ¤±¤ËÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í£°ì¤Îµß¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£