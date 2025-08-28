「で、何が言いたいの？」プレゼンでダメ出しされる人の共通点
「で、何が言いたいの？」プレゼンでダメ出しされる人の共通点とは？
プレゼンでダメ出しされる人の共通点とは？
戦略コンサルでは、プレゼン資料をつくるときは「1スライド、1メッセージ」で伝えることが求められる。
一枚のスライドで伝えることは、メッセージを一つに絞って一文で伝える。そして、メタではプレゼン全体でも伝えることも、同じく、メッセージを一つに絞って一文で伝える。すなわち、そこも「1プレゼンテーション、1メッセージ」だ。
しかし、1メッセージで伝えることは簡単ではない。
怖いからだ。
「安全地帯」に逃げると、何も伝わらない
伝えることをたった一つに絞ってたった一文で伝える分、伝えることが外れる可能性や否定される可能性も伴う。そして、もし伝わった場合には、それで相手が動き、相手の未来を左右してしまうかもしれない。
だから、怖い。
逆に、1メッセージにして伝えるのではなく、いろいろと伝えるのは保険を買っているようなものだ。
外れたり否定されたりせずに自分のプライドを守れる、そしてなにより、誰も動かさずに無難にその場をやり過ごせるという保険だ。
1メッセージで伝えるのは怖いので、保険で守られた「安全地帯」にいたい。
そして、今日も「いろいろ言っているが、なにも言っていない」プレゼンや議論や資料が溢れ、安全地帯は無難にやり過ごしたい人たちで混雑している。
1メッセージで伝えよう
わたしも何度も「いろいろ言っているが、なにも言っていない」と謎解きのような言葉をマネージャーから言われた。わたしは安全地帯に逃げていたのだ。
伝えることが外れたり否定されたりするのが怖い、そして、自分が伝えることで相手が動き、相手の未来を左右してしまうのが怖い。
なので、いろいろ言うことでごまかしていたのだ。
ごまかしていたからこそ、なにも伝わらず、誰も動かさず、なんの未来も変えず、ただただダメ出しを受けていたのだ。
どちらを選ぶか。
このまま怖がって安全地帯にいるか。
勇気を出して安全地帯を飛び出すか。
結果を出す人は、もう飛び出している。
結果を出す人は、一行にすべてを宿す。
さぁ、勇気を出して、一行と向き合おう。
それも単なる一行にしただけの1メッセージではなく、相手に伝わり、相手を動かす、「人を動かす1メッセージ」をつくるのだ。
たかが1メッセージ、されど1メッセージ。
人を動かす1メッセージで伝えるためには、さまざまな繊細で精巧な工夫が必要だ。
「いろいろ言っているがなにも言っていない」を卒業し、人を動かす1メッセージを伝えられるようになるために、繊細で精巧な工夫をこらし、その一行に吹き込もう。
