◆エイチ・アイ・エスカップ 第１回北海道大会 最終日▽決勝 札幌手稲ボーイズ１３−３札幌ボーイズＢ＝４回コールド＝（２３日・新十津川町ピンネスタジアム）

札幌手稲ボーイズが札幌ボーイズＢを１３―３の４回コールドで下し、初優勝を飾った。準決勝で札幌豊平ボーイズを５―３で退けた勢いで臨んだ決勝は先発全員安打の計１６安打の猛攻。３年生最後の大会で今季初めてのタイトルを手にした。

堂々の初代王者だ。新設大会のファイナルに臨んだ札幌手稲ボーイズは２年生主体の札幌ボーイズＢに対し、初回に２番・朝日心太朗（３年）の中前打から５連続安打を放つなど一挙５得点。３回にも安打の山を築いて再び５得点と大差での優勝を飾った。平野央宙主将（３年）は「全員でつなぐ野球を実践できた」と目に涙を浮かべて喜んだ。

執念で戦った。札幌豊平との準決勝に先発したエースの林優羽（３年）は１週間前の練習で右脇腹を痛めるも強行登板。「３年生最後の大会だし、準決勝がカギになると思ったので全力で投げた」と６回２失点で踏ん張り、延長戦での勝利を呼び込んだ。

決勝では８月１０日の試合で左肩を脱臼し救急搬送された柳谷優心（３年）が１０点リードの３回２死一塁に代打で復帰。三振に倒れたが、３年生１３人がグラウンドに立ち、越中築監督（３５）は「全員から勝ちたいという熱い思いを感じた。集大成でいい形を出せた」とうなずいた。

昨年７月の２年生大会で最下位に沈み、スタートした。この日２安打３打点と奮起した武田悠汰（３年）は「今まで悔しい結果が続いたけど、『この大会は勝とう』とチーム一丸になれた。後輩たちに優勝を見せることができて３年生の仕事ができた」と“下克上”を果たし、胸を張った。