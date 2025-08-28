Ãæ¹ñ¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¡×¡Ä»ñ¸»¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡È°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö·ÐºÑ¤È¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤È»ñ¸»¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¡×
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎºÆÁª¡£·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¾ðÀª¤òÀ¸¤È´¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ï¡ÖÃÏÍý¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÍý¤È¤Ï¡¢ÃÏ·Á¤äµ¤¸õ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³´Ä¶¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Î³ØÌä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÀ¶È¤ä¹©¶È¡¢ËÇ°×¡¢Î®ÄÌ¡¢¿Í¸ý¡¢½¡¶µ¡¢¸À¸ì¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸½ÂåÀ¤³¦¤Î¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¡×¤ò³Ø¤Ö³ØÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¡ÖÃÏÍý¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¡Öº£¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯´ðÁÃ¶µÍÜ¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ÎÃÏÍý¹Ö»Õ¤ÎµÜÏ©½¨ºî»á¡£¡ÖÅìÂçÃÏÍý¡×¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÃÏÍýÃµµæ¡×¤Ê¤É¡¢Âå¥¼¥ß¤Ç³«¹Ö¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏÍý¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖÂå¥¼¥ß¤ÎÃÏÍý¤Î´é¡×¡£¶á´©¡Ø·ÐºÑ¤ÏÃÏÍý¤«¤é³Ø¤Ù!¡ÚÁ´ÌÌ²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
»ñ¸»Âç¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¡ÖÅ¨¡×¤È¤Ï¡©
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦Âè4°Ì¤Î¹ñÅÚÌÌÀÑ¤ò»ý¤Á¡¢Å´¹ÛÀÐ¡¦¥Ü¡¼¥¥µ¥¤¥È¡¦¶â¡¦Æ¼¤Ê¤É¤Î¶âÂ°»ñ¸»¤ä¡¢¸¶Ìý¡¦ÀÐÃº¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤·¡¢Å´¹Ý¶È¤¬È¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å´¹Ý¶È¤Ï¡¢¼¡¤Î¹©Äø¤ÇÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
À½Å´ÉôÌç¡§Å´¹ÛÀÐ¤«¤éÁÅ´¤òÀ½Â¤
À½¹ÝÉôÌç¡§ÁÅ´¤«¤éÃºÁÇ¤ò½ü¤ÁÆ¹Ý¤òÀ½Â¤
°µ±äÉôÌç¡§ÁÆ¹Ý¤ò¹ÝÈÄ¡¦¹Ý´É¤Ê¤É¤Ë²Ã¹©
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï°È»³¡¦ÊñÆ¬¡¦Éð´Á¤Î3ÂçÅ´¹Ý¥³¥ó¥Ó¥Ê¡¼¥È¤¬¸¶ÎÁ»ºÃÏÎ©ÃÏ·¿¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ï³¤³°»ñ¸»¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹ÁÏÑÎ©ÃÏ·¿¤ÎÅ´¹Ý¶È¤â³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯Âå¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤ÁÆ¹ÝÀ¸»ºÎÌ¤ÏµÞÁý¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï2000Ç¯Èæ¤ÇÌó8ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2003Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÈ´¤¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÁÆ¹ÝÀ¸»º¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ËËÉÙ¤ÊÅ´¹ÛÀÐ»º½Ð¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÅ´¹ÛÀÐÍ¢Æþ³Û¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡²áµîºÇ¹â¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿2015Ç¯¡¢Í¢Æþ³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ61.9¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Å´¹ÛÀÐ¤Î²Á³Ê²¼Íî¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç2¤Ä¤Îµ¿Ìä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡»º½ÐÂç¹ñ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤ÏÅ´¹ÛÀÐ¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¢¤Ê¤¼Å´¹ÛÀÐ¤Î²Á³Ê²¼Íî¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤Î2¤Ä¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÅ´¹ÛÀÐ¤òÇÞ²ð¤Ë¤·¤¿»ñ¸»ÀïÁè¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Å´¹ÛÀÐ¤Ë¤ÏÀèÊª»Ô¾ì¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÇÂç¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Î¼ûÍ×¤ÈÅ´¹ÛÀÐºÎ·¡¶È¼Ô¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¡¢Å´¹ÛÀÐ¤Î²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤«¤²¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÅ´¹ÛÀÐ¼ûÍ×¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤¿¤á¡¢À¤³¦Åª¤ËÅ´¹ÛÀÐ¤¬Í¾¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤Î²Á³Ê¤¬²¼Íî¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤ëÅ´¹ÛÀÐ¤Î²Á³Ê¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤è¤ê¤âÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅ´¹ÛÀÐ¤ÎÅ´´ÞÍÎÌ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎÅ´¹ÛÀÐ¤ÏÉÊ°Ì¤¬20¡Á30¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢2022Ç¯¤ÎÁÆ¹ÝÀ¸»ºÎÌ¤¬10²¯1796Ëü¥È¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÆâ»º¤ÎÀº¹Ý¤Ï¤ª¤è¤½1.6²¯¥È¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÅ´¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î30¡ó¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¹âÉÊ°Ì¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áËÄÂç¤ÊÅ´¹ÛÀÐ¤òºÎ·¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤â¤½¤âºÎ·¡¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅ´¹ÛÀÐÍ¾¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¹Û»³¤ÎºÎ»»°²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÆâ»º¤ÎÅ´¹ÛÀÐ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢³°¹ñ»º¤ÎÅ´¹ÛÀÐ¤ò»Ø¸þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¼Â¡¢Âè12¼¡5¥«Ç¯·×²è¡Ê2011¡Á2015Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÅ´¹Û»³¸¢±×¤È¤·¤Æ1²¯¥È¥ó¤Î³ÎÊÝ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÁÆ¹ÝÀ¸»ºÎÌ¤Ï2014Ç¯5·î¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë14¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°·î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Êµ¤¸ºÂ®¤¬¸²ºß²½¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤ËÁÆ¹ÝÀ¸»ºÎÌ¤¬34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å´¹ÛÀÐÍ¾¤ê¤Ï¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬À¤³¦Åª¤Ë¤Ï¡¢Å´¹ÛÀÐ¤ÎÁý»º¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñÄÙ¤·
¡¡Å´¹ÛÀÐ¤ÎÀ¸»º¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ê¥ª¡¦¥Æ¥£¥ó¥È¡¢BHP¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Õ¥©¡¼¥Æ¥¹¥¥å¡¼¡¦¥á¥¿¥ë¥º¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ô¥¡¡¼¥ì¤Î4¼Ò¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢¤Î¤ª¤è¤½65¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡Ê2023Ç¯¡Ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¹âÉÊ°Ì¤ÎÅ´¹ÛÀÐ¤òÂ¿¤¯»º½Ð¤·¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡ÊºÎ·¡ÎÌ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç9²¯4405Ëü¥È¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Àº¹Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç5²¯8390Ëü¥È¥ó¡Ê¡á62.4¡ó¡Ë¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£Å´ÉÊ°Ì¤¬¹â¤¤¤¿¤áºÎ·¡¥³¥¹¥È¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë°Â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤âÆ±Ç¯¤Ë4²¯3500Ëü¥È¥óºÎ·¡¤·¡¢Àº¹Û¥Ù¡¼¥¹¤Ï2²¯7600Ëü¥È¥ó¡Ê¡á63.4¡ó¡Ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¹â¤¤Å´´ÞÍÎ¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁý»º¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤ÏÅ´¹ÛÀÐ²Á³Ê¤Î²¼Íî¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áý»º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¥·¥§¥¢¤òÁýÂç¤µ¤»¡¢²ÉÀê²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£Å´¹ÛÀÐ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤ÎÄã¤¤´ë¶È¤òÅÝ»º¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë²ÉÀê¤¬¿Ê¤ß¡¢¾ÍèÅª¤Ë²Á³Ê»ÙÇÛÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¸¶Ìý¤ÎÁý»º¤òÂ³¤±¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ò²¼Íî¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¥·¥§¡¼¥ë¥ª¥¤¥ë¶È¼Ô¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ñ¸»¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Ï¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£²ÉÀê¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶¡µëÀè¤¬¾¯¿ô¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÄê¶¡µë¤ËÉÔ°Â¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²Á³Ê¤¬µÞÆ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¸²ºß²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹Û»º»ñ¸»¤Î¹ñÆâ¼ûÍ×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÍ¢Æþ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤¬¹ñ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÁÆ¹ÝÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë2014Ç¯5·î¤è¤ê14¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°·î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯3·î¤ËµÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2017Ç¯10·î¡¢5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬¼ÂÀÓºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¾®Å´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºÆÁý»º¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î¹©¶ÈÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ÎÅ´¹Ý¼ûÍ×¤Ï½Ì¾®·¹¸þ¤Ç¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿Å´¹ÛÀÐ¤ÏÍ¢½Ð¤Ë²ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Í¾·×¤ËÅ´¹ÛÀÐ²Á³Ê¤ò²¼Íî¤µ¤»¡¢¹Ýºà²Á³Ê¤âÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º½ÐÎÌ¡¢Í¢ÆþÎÌ¡¢Í¢½ÐÎÌ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¹ñÆâ¼ûÍ×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤ÇËÉÙ¤Ë»º½Ð¤¹¤ë»ñ¸»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Í¢ÆþÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹ñÆâ¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤°Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÆÉ¤ß²ò¤¯¤«¤¬¡¢ÃÏÍý¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
