¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û°ä¸À½ñ¤ò¹ñ¤ËÍÂ¤±¤ë¤È¤­¡¢ÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ù¤­¡È¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤³¤È¡É

¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤è¤ê¡¢¼é¤ë°Õ¼±¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤1²ó¤·¤«È¯À¸¤·¤Ê¤¤ÀÇ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³Û¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤Î8³ä¶á¤¯¤¬°ä»º5000Ëü±ß°Ê²¼¤Î¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¡×¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¤äÀÇÌ³Ä´ºº¤Î´ª½ê¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÁýÀÇ²þ³×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁêÂ³Â£Í¿°ìÂÎ²½¡×¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤Î¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û ÁêÂ³ÀìÌçYouTuberÀÇÍý»Î¤¬¤ª¶â¤Î¥½¥ó¡¦¥È¥¯¤ò¤È¤³¤È¤ó¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¡£°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¢Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÁêÂ³¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤¢¤Þ¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤«¤éÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡¢¹ñ¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¡¤ªËß¤Î»þ´ü¡¢¤´²ÈÂ²¤ÇÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯7·î10Æü¤è¤ê¡¢¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤òË¡Ì³¶É¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂ®¡¢»ä¼«¿È¤Î°ä¸À½ñ¤âÍÂ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢Ë¡Ì³¶É¤Î¿Í¤¬¡Ö»áÌ¾¡¢ÆüÉÕ¡¢²¡°õ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤Ñ¤Ã¤Ñ¤È½ª¤ï¤ë¼êÂ³¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ä¸À½ñÊÝ´ÉÀ©ÅÙÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢°ì¤«¤é½ñ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ë2²ó¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢°ä¸À½ñÊÝ´ÉÀ©ÅÙ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
5¤Ä¤Î½ñÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹
¡¡¤Þ¤º¡¢°ä¸À½ñÊÝ´ÉÀ©ÅÙ¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£Í½Ìó¤ò¼è¤é¤º¤ËË¡Ì³¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊÝ´É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Ì³¶É¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¡ËÜÀÒÃÏ¡¢¢½»½êÃÏ¡¢£½êÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤Î½êºßÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ëË¡Ì³¶É¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÏÅÅÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£
É¬Í×½ñÎà¡§
¡ ¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À
¢ ¿½ÀÁ½ñ¡ÊË¡Ì³¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¤Þ¤¿¤ÏË¡Ì³¶É¤ÎÁë¸ý¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ë
£ ½»Ì±É¼¡ÊËÜÀÒÃÏ¤ÎµºÜÆþ¤ê¡¢È¯¹Ô¤«¤é3¤«·î°ÊÆâ¤Î¤â¤Î¡Ë¢¨¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎµºÜ¤ÏÉÔÍ×
¤ ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¡Ë
¥ ¼ýÆþ°õ»æ¡Ê3900±ß¡Ë¢¨¼ýÆþ°õ»æ¤ÏË¡Ì³¶É¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÇã¤ï¤Ê¤¯¤ÆOK
¡¡¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤È¿½ÀÁ½ñ¤Î½ñ¤Êý¤Ë¤Ï¡¢Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò²òÀâ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüÉÕ¤ä»áÌ¾¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢A4¤Î»æ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Í¾Çò¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢°ä¸À½ñÊÝ´ÉÀ©ÅÙÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º»öÁ°¤ËÊÝ´ÉÀ©ÅÙ¤Î¼ê°ú¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»öÁ°¤ÎÅÅÏÃ³ÎÇ§¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹
¡¡¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÆüÁë¸ý¤ÇÊ¹¤¯¤è¤ê¡¢»öÁ°¤ËÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿°ä¸À½ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ñ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Îºâ»º¤Î¤¦¤Á¡¢½êÍ¤¹¤ëË¡¿Í¤Î³ô¼°¤ò¡¢ÁêÂ³È¯À¸»þ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Ë°äÂ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î°ä¸À½ñ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ´ÉÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤Ëºâ»º¤òÅÏ¤¹¡Ê°äÂ£¡Ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÅÏ¤¹¿Í¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î½»½ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÁêÂ³È¯À¸»þ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤À¤ÈÊÝ´ÉÀ©ÅÙ¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼êÂ³¤¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¡©
¡¡°ä¸À½ñ¤ÎÊÝ´É¿½ÀÁ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ë¡Ì³¶É¤Î¿Í¤¬»öºÙ¤«¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áë¸ý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¼êÂ³¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÍ½Ìó¤Î¿Í¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ñ¤Ä¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤äÉ¬Í×½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤ËÍ½Ìó¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤ÆºÆÅÙÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÆâÍÆ³ÎÇ§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¡×
¡¡Ìµ»ö¤ËÊÝ´É¤Î¿½ÀÁ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊÝ´É¾Ú¡×¤È¤¤¤¦»æ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î»æ¤Ï¼º¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¼º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ä¸À½ñ¤Î¸úÎÏ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢°ä¸À½ñ¤Î½ñ¤Ä¾¤·¤äÅ±²ó¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¼êÂ³¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼º¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ä¸À½ñ¤ÎÊÝ´É¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÂ¤±¤ë°ä¸À½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ê¤É¤ÏÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î°ä¸À½ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍÂ¤±¤ëÁ°¤Ë°ä¸À½ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢¥³¥Ô¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³È¯À¸»þ¤ÎÎ®¤ì
¡¡ÊÝ´ÉÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ë¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏË¡Ì³¶É¤Ë¹Ô¤¡¢ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ä¸À½ñ¤Î¼Ì¤·¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¡¢Ë¡Ì³¶É¤«¤éÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ä¼õ°ä¼Ô¡Ê°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ»º¤ò¤â¤é¤¦¿Í¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ä¸À½ñ¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ý¤ÎÄÌÃÎ¤¬Í¹Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡¢Ìò½ê¤Ë»àË´ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ìò½ê¤«¤éË¡Ì³¶É¤Ë¤½¤Î¾ðÊó¤òÅ¾Á÷¤·¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¸À»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ä¸À½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÉÕ¸À»ö¹à¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ë¡Åª¤Ê¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä´ê¤¤¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤ÁÅù¤ò°ä¸À½ñ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¼ê»æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
