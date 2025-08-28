歌手の浜崎あゆみ（46）が、涙しそうになった出来事があったことを明かし、「こっちまで泣きそうになる…」「登場の時 絶対泣いちゃうだろうな」など、様々なコメントが寄せられている。

【映像】“20代に見える”リハ中の様子

現在、アジアツアーを行っている浜崎。Instagramでは、「どんどん細くなってない？」「20代に見えるな」と、反響が寄せられたリハーサル中の写真やシンガポールでファンと交流する様子などを投稿している。

感涙のリハーサル風景公開

また、8月30日31日に開催される音楽イベント「a-nation 2025」への出演が決定しており、27日には「バンド・コーラスの生セッションにのせて、演者全員が大きなスタジオの鏡の前に出そろった時、泣きそうになった。わたしはわたしのステージを全力で最後の瞬間まで引っ張ってゆこう。皆を、他のどこにも無いあの場所へ連れてゆこう。」と、a-nationへの意気込みを明かし、リハーサル中の様子を披露している。ファンからは、「ayuちゃんが泣きそうになるくらいのステージきっと生で見たら号泣しちゃうね」「ayuさん いつも美しいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）