米歌手テイラー・スウィフトさんと米プロフットボールリーグ（ＮＦＬ）のトラビス・ケルシー選手/From Taylor Swift and Travis Kelce/Instagram

（ＣＮＮ）米歌手テイラー・スウィフトさんと米プロフットボールリーグ（ＮＦＬ）のトラビス・ケルシー選手の婚約が２８日に発表されたことを受け、ケルシーさんの父親がこのほど、プロポーズの詳細を明かした。

ケルシーさんとスウィフトさん自身はプロポーズについて触れなかったものの、それぞれのインスタグラムでそろって婚約を発表。そのまま普段通りの生活を送った。

幸い、父親のエド・ケルシーさんがＣＮＮ提携局ＷＥＷＳに詳細を明かしてくれた。それによると、息子は２週間ほど前、ミズーリ州リーズサミットの庭でスウィフトさんにプロポーズしたという。

「２人が夕食に出かけようとしていた時、息子が『ワインを飲みに行こう』と言い出した。外に出たところで、息子は彼女にプロポーズした。美しい瞬間だった」とエドさん。

「その後、２人は私や母親、彼女の家族にフェイスタイムで連絡を取り、もれなく全員に知らせた。２人が一緒にいる姿を目にすることができて最高だった」と振り返った。

エドさんは数カ月前に、息子からスウィフトさんにプロポーズする計画を伝えられたという。

喉（のど）から手が出るほど婚約の詳細を知りたがっていたスウィフトさんのファンにとって、エドさんの話は新鮮な情報になった。

ケルシーさんの両親は数日前、レッドカーペット上で息子とスウィフトさんの関係について語っていた。

離婚しているエドさんとドナ・ケルシーさんは息子を応援するため、ＥＳＰＮの新ドキュメンタリーシリーズ「ザ・キングダム」（ケルシーさんが所属するカンザスシティ・チーフスの２０２４年シーズンを追った作品）のプレミア上映に姿を見せた。

息子が最近とても幸せそうに見える理由を問われ、エド・ケルシーさんは米芸能誌ピープル誌に「テイラーだ。間違いない」とコメント。「２人が深く愛し合っているのは間違いない」と語っていた。