À¤³¦¤ÎEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿ÊÆ¥Æ¥¹¥é¤¬´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Ãæ¹ñBYD¤¬ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÇÊÆ¥Æ¥¹¥é¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢EVÇ¯´Ö¼ó°Ì¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£"ÀäÂÐ²¦¼Ô"¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûü¥¥Ç¥Õ¥ìEVü¥¤ÇÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ëÃæ¹ñBYD
¢£SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡ô¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¥Æ¥¹¥é
º£Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¡¢Âç¼êEVÀì¶È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊÆ¥Æ¥¹¥é¤ÏÀ¤³¦¤Ç72ËüÂæÄ¶¤ÎEV¤òÈÎÇä¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎBYD¡ÊÈæ°¡íì¡Ë¤Ï102ËüÂæÄ¶¤òµÏ¿¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Î¼«Æ°¼Ö´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¯´ÖÈÎÇä¤ÇBYD¤¬¥Æ¥¹¥é¤òÈ´¤¯¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2017Ç¯¤Ë¥Æ¥¹¥é¡¦¥â¥Ç¥ëS¤Ç¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î¹ñÂô¸÷¹¨»á¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¼ó°Ì´ÙÍî¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¡£¥Æ¥¹¥é¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñÀ½EV¤¬¡¢¤è¤ê°Â²Á¤ËÂçÎÌ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¹¹¿·¤ÏÉÑÈË¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Î³µÇ°¤¬´õÇö¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¿·Á¯Ì£¤òÍ¿¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO¤ÎÀ¯¼£²ðÆþ¡£¤³¤ì¤¬²¤ÊÆ¤Ç¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
EV¤ÎàÀäÂÐ²¦¼Ôá¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥¹¥é¤À¤¬¡¢ÂçµÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éSNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ô¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¥Æ¥¹¥é¡×¡Ö¡ô¥Æ¥¹¥é¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬µÞÂ®¤Ë³È»¶¡£²¤ÊÆ¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉÔÇã±¿Æ°¤òÄ¶¤¨¡¢´ë¶È¤Î»ÑÀª¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤Î¾ÝÄ§¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Î¸µ¶§¤ÏÀ¯¼£¤Ø¤Î¿¼¤¤´ØÍ¿¤À¡£¤¹¤Ç¤ËÎ¥¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤¿ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î¿·Àßµ¡´Ø¡ÖDOGE¡ÊÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤ÎÂçÎÌ²ò¸Û¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹Åºö¤ò¼¡¡¹¤ÈÃÇ¹Ô¡£¤³¤ÎµÞ¿ÊÅª¤Ê²þ³×¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¼«¿È¤¬½êÍ¤¹¤ëSNS¡ÖX¡×¤Ç¤ÎÄ©È¯Åª¤ÊÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¡£À¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·È¯¿®¤·¡¢ÈãÈ½¼Ô¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Õ¥ë²ÃÂ®¡ª
¹³µÄ¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¤½£¤ä¥«¥Ê¥À¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤Î¥Æ¥¹¥é´ØÏ¢»ÜÀßÁ°¤Ë¤Ï¹³µÄ¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏË½ÅÌ²½¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÅêÀÐ¤äÊü²Ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÇË²õ¹Ô°Ù¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ÊÈ¿È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±¤¬³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¡£¤½¤Î¾Úº¸¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢³Æ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¹¥é¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÂçÉý¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎàÃ¦EVÀë¸Àá
¥Æ¥¹¥é¤Î¼ºÂ®¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀÆ°¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«Æ°¼Ö»ï¤Î¸µ´´Éô¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öà¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇá¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£¤äÃÏµåºÇ¶¯¹ñ²È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎàÂç¹ÄÄë¤µ¤Þá¡£¤½¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡ØEVÀ¸»º¤ÏÉÔÍ×¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢Êä½õ¶â¤äÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÇÑ»ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏàÃ¦EVÀë¸Àá¤È¤â¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡×
EV»Ô¾ì¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê¸ü¤¤Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¡£ÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç7500¥É¥ë¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò»Ù¤¨¡¢EV¤ÎÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÇÑ»ß¤ò·èÄê¡£¥Æ¥¹¥é¤Î¤è¤¦¤ÊEVÀì¶È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ö¶È¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡¡
EV»Ô¾ì¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë¡Ê¤±¤ó¤¸¡Ë»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿àEV¥Ð¥Ö¥ëá¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ìÃÊÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ê»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¼Ò¤ÏOEM¶¡µë¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éEV¥â¥Ç¥ë¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÅíÅÄ»á¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤äµ»½ÑÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊÎÏ¤ÎºÆÄêµÁ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëº£¡¢EV»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼ó°Ì´ÙÍî¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢£Ãæ¹ñBYD¤Î¿Ê·â¤ÎÉñÂæÎ¢
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤¬¸ºÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢BYD¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£EV¤ÈPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤ÎàÆóÅáÎ®á¤ÎÀïÎ¬¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡£¹ñÂô»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖBYD¤ÏÅÅÃÓ¤«¤é¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÀ¸»º¤¹¤ë¿âÄ¾Åý¹ç·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÀÇ½¤ÊEV¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÅíÅÄ»á¤Ï¡¢BYD¤Îµ»½ÑÎÏ¤È»Ô¾ìÂÐ±þÎÏ¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖBYD¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯ÅÅµ¡¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡Ø¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼·¿EV¡Ù¤Î¼ûÍ×¤òÅª³Î¤Ë¤È¤é¤¨¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÂç1360kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼e¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÌÌ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤Î¶¯²½¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
ü¥¥Ç¥Õ¥ìEVü¥¤ÇÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ëÃæ¹ñBYD¡£EV¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¼ó°Ì³ÎÄê¤ÎÀ¼¤âÈô¤Ö¤¬!?
³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¿·¶½¹ñ¤Ç¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤âÂ¿¤¯¡¢¸½ÃÏ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹À¤Ë¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£BYD¤Îº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÌÌ¤Î²ÝÂê¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇ¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2025Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç4ÇÜ°Ê¾å¤Î3Ëü7201Âæ¤òµÏ¿¡£EV¥·¥§¥¢¤ÏµÞ¿¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¤ä²¤½£Àª¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñÂô»á¤ÏBYD¤ÎµÞ½ê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö²¤ÊÆ¤Ç¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤äËÇ°×Ëà»¤¤Ê¤É¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÌµ¾ò·ï¤ÇBYD¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Êä½õ¶â¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤À¤±¡£²¤ÊÆ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢à´ñ°Ûá¤Ë±Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢£ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇEVÉáµÚ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡©
º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¹ñÆâEV¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï2Ëü7321Âæ¡£Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÌó7¡ó¸º¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤À¡£¡¡
¹ñÂô»á¤Ï¸·¤·¤¯¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÆü»º¤Î½éÂå¥ê¡¼¥Õ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Î½éÂå¥×¥ê¥¦¥¹¤ÏÌµ½þ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¸½ºß¤Ï½ªÎ»¡Ë¡¢Æü»º¤ÏÂÐ±þ¤»¤º¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆóÂ«»°Ê¸¤ÎÉ¾²Á¤Ë¡£
¤³¤ÎÂÐ±þ¤Îº¹¤¬¡¢Î¾¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í×¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤¬EV¤ò¿ä¤·¤Æ¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇEVÉáµÚ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¿·¼ÖÈÎÇä¤òÀ©¤·¤¿¥È¥è¥¿¤À¤È¹ñÂô»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëàÃ¦EVÀë¸Àá¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢À¤³¦¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2050Ç¯¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤È¤¤¤¦ÉÔ²ÄÈò¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇEV¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Âçµð¿Í¡¦¥È¥è¥¿È´¤¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²Á³Ê¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢à¥¸¥ã¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥¤¥àá¤Ç¤ÎÅêÆþ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏEVÊä½õ¶â¤ÎÇÑ»ß¤äÀ¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤¬¿Ê¤ß¡¢À¤³¦¤ÎÃ¦ÃºÁÇÀïÎ¬¤ÏÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÄ¬Î®¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÌ±´Ö¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÃ¦ÃºÁÇÀïÎ¬¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤µ¤ËÎÏÎÌ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò