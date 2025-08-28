¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×»ÒÌò¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡ÖSNS¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¡× ¨¡ ¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¸µ½Ð±é¼Ô¤¬½õ¸À¡Ö»ä¤Ï²¿ÅÙ¤â²õ¤ì¤«¤±¤¿¡×
¡ÖSNS¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¡£ÊÆHBO¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Î»ÒÌò¥¥ã¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¡¢13ºÐ¤«¤é¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¤Î¥µ¥ó¥µ¡¦¥¹¥¿ー¥¯Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥½¥Õ¥£ー¡¦¥¿ー¥Êー¤¬µ®½Å¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Î»ÒÌò¤Ï¡Ö9ºÐ¤«¤é11ºÐ¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¡×¤òÂÐ¾Ý¤ËÊç½¸¤µ¤ì¡¢¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ーÌò¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡¢¥Ïー¥Þ¥¤¥ª¥Ëー¡¦¥°¥ì¥ó¥¸¥ãーÌò¤Ë¥¢¥é¥Ù¥é¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡¢¥í¥ó¡¦¥¦¥£ー¥º¥êーÌò¤Ë¥¢¥é¥¹¥Æ¥¢¡¦¥¹¥¿¥¦¥È¤¬·èÄê¡£¤Û¤«¤Î¥Û¥°¥ïー¥ÄÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ïº£¸å10Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸¶ºî7´¬¤ò¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë±ÇÁü²½¤¹¤ë¹½ÁÛ¡£ÂçÀª¤Î»ÒÌò¤¿¤Á¤¬¡¢¥·¥êー¥º¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±¤¸HBO¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢¥¿ー¥Êー¤Ï¤ï¤º¤«13ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉSNS¤¬Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿º¢¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖSNS¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢»ä¤Ï²¿ÅÙ¤â²õ¤ì¤«¤±¤¿¡×¤È¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¿ー¥Êー¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»ÒÌò¤¿¤Á¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¤³¤¦¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÈÂç¾æÉ×¤À¤è¡£¤Ç¤âSNS¤Ë¤ÏÀäÂÐ¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¡É¤Ã¤Æ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¡¢Î¾¿Æ¤òÉÕ¤Åº¤ï¤»¤ë¤³¤È¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÇÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ï¥êーÌò¤Î¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¤ÏSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¥Ïー¥Þ¥¤¥ª¥ËーÌò¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤ä¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤Ìò¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤ÏÎ¾¿Æ¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÈ¯É½Ä¾¸å¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËSNS¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÒÌò¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢SNS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Ø¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢À©ºîµòÅÀ¤Î¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥êー¥Ö¥¹¥Ç¥ó¤Ï¡¢»ÒÌò¤Î¤¿¤á¤ÎÎ×»þ³Ø¹»¤ò¤È¤Î¤³¤È¡£Ê¿Æü¸áÁ°5»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å8»þ30Ê¬¤Þ¤Ç³«¹»¤·¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤Ï¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¥·ー¥º¥ó1¤ò»£±ÆÃæ¡£»ÒÌò¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¥°¥ì¥¤¥·ー¡¦¥³¥¯¥é¥ó¡Ê¥¸¥Ëー¡¦¥¦¥£ー¥º¥êーÌò¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥·¥¢¡¦¥ì¥ªー¥Ë¡Ê¥Ñー¥Ð¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥Á¥ëÌò¡Ë¡¢¥ì¥ª¡¦¥¢ー¥êー¡Ê¥·¥§ー¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥£¥Í¥¬¥óÌò¡Ë¡¢¥íー¥êー¡¦¥¦¥£¥ë¥â¥Ã¥È¡Ê¥Í¥Ó¥ë¡¦¥í¥ó¥°¥Ü¥È¥àÌò¡Ë¡¢¥¢¥â¥¹¡¦¥¥Ã¥È¥½¥ó¡Ê¥À¥É¥êー¡¦¥Àー¥º¥êーÌò¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ï2027Ç¯¤ËÊÆHBO¤ª¤è¤ÓHBO Max¤Ç¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡£
