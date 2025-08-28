¡Ö¥àー¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¥·ー¥º¥ó2¡¢¤ä¤Ï¤êË¾¤ßÇö¡© ¡ÖÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢´ÆÆÄ¤Ç¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Èºî¶Ê²È
¡ÊMCU¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ö¥àー¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¥·ー¥º¥ó2¼Â¸½¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸½»þÅÀ¤ÇË¾¤ß¤¬Çö¤½¤¦¤À¡£ºî¶Ê²È¤Î¥Ø¥·¥ã¥à¡¦¥Ê¥¸¥Õ¤¬¡¢ÊÆ¤Ë¤Æ¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥ª¥¹¥«ー¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¼ç±é¤Î¡Ö¥àー¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¡Ê2022¡Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þー¥¯¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ÈÊ£¿ô¤Î¿Í³Ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¹Í¸Å³Ø¤ä¥¨¥¸¥×¥È¿ÀÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯À¤³¦´Ñ¡¢¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥Ûー¥¯¤éÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ë±éµ»¹çÀï¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆMCU¤ÎÂ¾ºîÉÊ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Î¼Â¸½¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·ー¥º¥ó2¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹ÎÄêÅª¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¥Ê¥¸¥Õ¤â¥·ー¥º¥ó2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡Ë¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥Ö¤Ç¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Ê¥¸¥Õ¼«¿È¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤¬Ã¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅú¤¨¤Ï¡ÈÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡É¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥àー¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¥·ー¥º¥ó2¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÅý³ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ó¥Àー¥Ð¥¦¥à¤¬¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡×¤È¡¢·×²è¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÊÁ°¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡Ö¤³¤ÎÀè¥àー¥ó¥Ê¥¤¥È¤Î·×²è¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ì¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¡×¤È¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥àー¥ó¥Ê¥¤¥È¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶á¤¤¾Íè¤Õ¤¿¤¿¤Ó»Ñ¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ø¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤«¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï±Ç²è¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀÚ¤êÎ¥¤¹ÀïÎ¬¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²¾¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£
