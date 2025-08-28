¡í²Æ¾ì¤Î¾¡Î¨7³ä5Ê¬Ä¶¡í¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«!?¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2¶¯¥ì¡¼¥¹Å°ÄìÅ¸Ë¾
¡Êº¸¡Ë4·î½ªÎ»»þ¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ï29Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê´¬¤ÊÖ¤·¤Ç¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¡Ê±¦¡Ë½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡£9·î¤Ë¼ó°Ì¤òºÆÃ¥¼è¤Ç¤¤ë¤«
¿·¾±ÂÎÀ©4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¡½¡½¡£°ì»þºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¤â¡¢5·î°Ê¹ß¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¡½¡½¡£¾¡Éé¤Î1¥õ·î¤òÁ°¤ËÅ°ÄìÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡ª
¢¨À®ÀÓ¤Ï 8·î19Æü»þÅÀ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁè¤¤¤âÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Á°È¾Àï¤Î¥Ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à
¥×¥íÌîµå¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤â»Ä¤¹¤È¤³¤íÌó1¥õ·î¡£¥Ñ¤Î2¶¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÁè¤¤¤âÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÀïÎÏ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï°ìÈ¯¹¶Àª¤¬¤Ç¤¤ëÄ¹ÂÇÎÏ¤ÈÈ×ÀÐ¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤¬Ì¥ÎÏ¡£°ìÊý¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÁí¹çÎÏ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤À¡£4·î4Æü¤«¤é°ìÅÙ¤â¼ó°Ì¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Í¥¾¡¤·¤¿ºòµ¨¤È°ã¤¤¡¢º£µ¨¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÖÁ°È¾Àï¤Î¥Ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤¹¡£4·î¤Þ¤Ç¤Ï¾¡Î¨£µ³ä¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5¡Á7·î¤ÏËè·î¤¤Ã¤Á¤ê14¾¡8ÇÔ¤Î¾¡Î¨.636¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï1ÅÀÂæ¸åÈ¾¡Á2ÅÀÂæÈ¾¤Ð¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï7·î¤Ë·î´Ö¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.280¤ÈºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÃ¤ËÅê¼ê¿Ø¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ïºòµ¨¤Î2.94¤«¤é2ÅÀÂæÁ°È¾¤Ë²þÁ±¡£´°Åê¿ô¤Ï20»î¹ç¤òÄ¶¤¨¡¢¥ÑÂ¾µåÃÄ¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç12¾¡¡¢145.2¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¡¢146Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£
¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿µåÂ®¤¬¿¤Ó¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÊÑ²½µå¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Î°ËÆ£Âç³¤¡¢ËÌ»³ÏË´ð¤äÃ£ ¹§ÂÀ¡¢µ»¹ªÇÉ¤Î²ÃÆ£µ®Ç·¤È»³粼Ê¡Ìé¤Ê¤É¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤¤¤¤¡£Èà¤é¤ò¼´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ10Æü´Ö³Ö¤Ç¼ã¼êÅê¼ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤ÎÂÇÀþ¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡Öº£µ¨¤Ï¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄÂÎÀ©4Ç¯ÌÜ¡£½¢Ç¤¸å¤Ë·´»ÊÍµÌé¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢µÈÅÄ¸¸ã¤éÊá¼ê¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò¼¡¡¹¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÈÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢ÌîÂ¼Í¤´õ¤é¤ò¶¥Áè¤µ¤»¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤äÂÇ½ç¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÇË²õÎÏËþÅÀ¤ÎÂÇËÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î23ËÜÎÝÂÇ¡¢69ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹
¤À¤¬¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿7·î¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ºÂ®¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏËÉ¸æÎ¨2ÅÀÂæÁ°È¾¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·î´Ö¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï.230¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¡£
¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤ÏÁ°È¾Àï¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Æ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´°ÅêÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢´°Åê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢9²ó¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ìî¼ê¿Ø¤â¡¢Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼êÁØ¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Â¿ÍÍ¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Øº£Æü¤Ï¼éÈ÷·¿¡¢º£Æü¤Ï°ìÈ¯·¿¡Ù¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤áÂÇ¤Á¤·¤¹¤®¡£¼éÈ÷¸Ç¤á¤¬Áá¤¹¤®¤ÆÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤ÂÇ¼Ô¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤âÂ¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢Ê»»¦¤òÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢½ÐÎÝ¤·¤Æ¤â³Æ±ØÄä¼Ö¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò½ÅÍÑ¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¾¡Éé¤ËÅ°¤¹¤ëÌîµå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬µá¤á¤ëÌîµå¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀèÈ¯´°Åê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£µ¨½øÈ×¤Ïµ¾ÂÇ¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µ¾ÂÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜËöÅ¾ÅÝ¡£¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤è¤ê20ËÜ°Ê¾åÂ¿¤¤¤Î¤ËÆÀÅÀ¿ô¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤ËÅ°¤¹¤ëÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡×
¢£ºÇ²¼°Ì¤«¤éÂçµÕ½±¡ª¡¡¾¡Íø¤ËÅ°¤¹¤ëÂë
°ìÊý¡¢º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³«ËëÄ¾¸å¤ÎÀäÉÔÄ´¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£3¡¢4·î¤Ï9¾¡15ÇÔ2Ê¬¤±¤Ç¾¡Î¨.375¡£12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢5·î°Ê¹ß¤Ï¾¡Î¨£·³äÄ¶¤È¾¡¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢7·î¤Ë¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç9Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æº£µ¨½é¤Î¼ó°Ì¤Ë¡£°Ê¹ß¤â½çÄ´¤ËÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢4·î¤Þ¤Ç¤È¤½¤ì°Ê¹ß¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö4·î¤ÏÃ±½ã¤ËÀïÎÏ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶áÆ£·ò²ð¡¢ÌøÅÄÍª´ô¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¤é¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¡£Åê¼ê¿Ø¤âÍÞ¤¨¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬ÀäÉÔÄ´¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÄã¶õÈô¹Ô¤òÈ´¤±½Ð¤¹µ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌøÄ® Ã£¤äÌîÂ¼ Í¦¤é¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤À¡£
¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÄ®
¡ÖÌøÄ®¤Ï°ì»þ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ËÎ©¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏMVP¤Ë¡£ÌîÂ¼¤Ï4·î¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤Ç¤¹¤Ç¤Ë2·åËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Èà¤é¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤«¤é¾¡¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¾µåÃÄ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Íºà¤¬¤¤¤ë¡£»ñ¶âÎÏ¤â´Þ¤á¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢Âç´ØÍ§µ×¤Î3ËÜÃì¤¬°ÂÄê´¶È´·²¤Ç¡¢Áá¤¯¤âÁ´°÷2·å¾¡Íø¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.13¡¢¾¡Î¨.833¡¢16QS¤òµÏ¿¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡£È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤¬¡ØÀèÈ¯¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¤º¤Ã¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜÀ²¤â¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥í¡¼¥ÆÅê¼ê¤é¤·¤¯¡¢µå¤Î¶¯ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¤Î¾õÂÖ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉÔºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢½½Ê¬¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤À¡£
¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ÏÆ£°æâ«ºÈ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Îà¼ùÌÚ¥È¥ê¥ªá¤¬Å´ÊÉ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£3¿Í¤È¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬·å°ã¤¤¤Ç¡¢¾¾ËÜÍµ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¤¤¤¤¡£6²ó¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾¡¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢7·î8Æü°Ê¹ß¤Ï¶áÆ£¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀª¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¶áÆ£¤Ï8·î¤Î·î´ÖOPS¤¬°µ´¬¤Î1.286¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤â8·î¤Ï.280¤ÎÀª¤¤¤ÇÂ¾¥Á¡¼¥à¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢à²Æ¾ìá¤Î7¡¢8·î¤Î¾¡Î¨¤¬.750Ä¶¤¨¤ÈÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ó¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é1·³¤ÇËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿ÂÇ·âÎý½¬¥Þ¥·¥ó¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡Öºòµ¨¤â2·³¤Ç¥Æ¥¹¥È±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢1·³¤Ç¤â»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»î¹çÁ°¤ËÂÐÀïÅê¼ê¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¿ôÂÇÀÊ·Ð¸³¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤¿»î¹ç¤¬7·î¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº¸ÏÓ¤Î»³粼¤òÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤Ç¡¢°éÀ®½Ð¿È¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ·ÃÂç¤ÎÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¡£»î¹ç¤Ç¤â³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¡Øº¸Åê¼ê¤Ë¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¡Ù¤È¤¤¤¦µ¯ÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ëµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿ºÇ¿·µ¡´ï¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡ÖÌîµå¤Î´ðËÜ¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼éÈ÷¤Ï12µåÃÄ¿ï°ì¤ÎÅ´ÊÉ¤Ö¤ê¡£³°Ìî¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÆþ¤êÊý¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤Æ°¤¤âÅª³Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤®¤ê¤®¤ê¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØÈùº¹¤ÏÂçº¹¤òÀ¸¤à¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×
¢£ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿àÊá¼ê¤Îº¹á
¤³¤Î2µåÃÄ¤Î°ø±ï¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆÈÁöÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï12¾¡12ÇÔ1Ê¬¤±¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¸ß³Ñ¡£¤·¤«¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï8·îÃÊ³¬¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Éé¤±±Û¤·¡£ºòµ¨¤è¤êÀïÎÏÅª¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©
¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢º£µ¨¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼çÀïÊá¼ê¤òÌ³¤á¤ë³¤ÌîÎ´»Ê¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤ë¡£
º£µ¨¤Ï¼çÀïÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦³¤Ìî¡£È×ÀÐ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¹ª¤ß¤Ë¥ê¡¼¥É¤¹¤ë
¡Öºòµ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¹¶Àª¤Ç¤·¤¿¡£³¤Ìî¤Ï¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»Íµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅ°Äì¤·¤ÆÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÈ¯¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¥ê¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¼çÀïÊá¼ê¤òÌ³¤á¤¿¹ÃÈåÂóÌé¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¸¦µæ¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤Ìî¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï¤Þ¤À²òÀÏ¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
³«ËëÅö½é¤Ïà¹ÃÈå¤Î·êá¤òÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÅ¾¡¢³¤Ìî¤¬¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ÃÈå¤è¤ê³¤Ìî¤Î¤Û¤¦¤¬ÇÛµå¤ä¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£µå³¦Á´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤ä¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£³«ËëÅö½é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤äÂÇ·âÌÌ¤Ï¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤«¤é¼çÀïÊá¼ê¤òÌ³¤á¤ëÅÄµÜÍµÎÃ¤ÎÇÛµå¤¬¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£àÊá¼ê¤Îº¹á¤¬Î¾¥Á¡¼¥à¤Îº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
2Ç¯Ï¢Â³³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄµÜ¡£5·î¤Ë2·³¹ß³Ê¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤¤Ë
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º£µ¨¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¾¡Éé¤ËÅ°¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î9Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¤À¡£
¡Ö¥²¡¼¥àº¹1¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥í¡¼¥Æ¤òÄ´À°¤·¤ÆÍ¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´Ø¤ÎÀèÈ¯3ËÜÃì¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ3Ï¢¾¡¡£¥²¡¼¥àº¹¤ò4¤Þ¤Ç¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤òÅÝ¤¹¤Ù¤Áê¼ê¤È¤·¤ÆÇ§¤á¡¢É¬Í×¤Êºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥í¡¼¥Æ¤É¤ª¤ê¤ËÎ×¤ß¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Ë°ËÆ£¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ0¡Ý1¤ÎÀËÇÔ¡£°ËÆ£¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç12¾¡¡¢145.2¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¡¢146Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤âµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£»Ä¤ê1¥õ·î¡ª¡¡¾¡Éé¤Î9·î¤Î¹ÔÊý
¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤ê1¥õ·î¶¯¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¤É¤¦Àï¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÃíÌÜÅÀ¤Ï¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬9·î¤Ï¤ï¤º¤«3»î¹ç¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤·¤«¤â¡¢Èô¤ÓÈô¤Ó¤Ç1»î¹ç¤º¤Ä¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÊÑÂ§ÆüÄø¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÂÐÀïÆü¤¬9Æü¡¢18Æü¡¢30Æü¤ÈÈô¤ÓÈô¤Ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤Þ¤¿¥í¡¼¥Æ¤òºÆÊÔ¤·¤Æ¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£CSËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡×
ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¥í¡¼¥Æ¤É¤ª¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤À¡¢9·î¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï°Ê³°¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ìÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬¤¢¤È£³»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹¥µ¡¤È¤È¤é¤¨¡¢¤Û¤«¤Î4µåÃÄ¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤¤¤«¤Ë¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¡Ù¤Ï¤â¤¦µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£µ¨Í£°ìÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÚÅ·¤À¡£¤½¤Î¶ì¼ê¤Ê³ÚÅ·¤È¤Î»î¹ç¤ò9·î¤Ë6»î¹ç¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¤«¡©
¡Ö³ÚÅ·¤ÎÆ£°æ À»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤ÏµåÂ®¤¬ÃÙ¤¯¤È¤â¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶î»È¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ»¹ªÇÉ¥¿¥¤¥×¤¬°Õ³°¤È¶ì¼ê¡£³ÚÅ·¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò¤«¤±¤¿Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Éî¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¡×
¤¢¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀª¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤¢¤ëCS¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¸½¾õ¤Î¥â¥á¥ó¥¿¥à¡ÊÀª¤¤¡Ë¤Ï´°Á´¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¼ã´³Íî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï8·î¤Ë¤ä¤äÍî¤È¤·¤¿Àª¤¤¤ò9·î¤Ë¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢CS¤Ç¤Ï¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¼¹î¾åÀº¿À¤Ç°ìÈ¯¿©¤é¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬Î×¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢ºòµ¨¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¾õ¶·¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬ºå¿À¤ÎÆÈÁö¤Ç·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
