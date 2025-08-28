「帯広駅前の温度計消えたー！40℃限界突破！！」



【写真】限界突破でダウンしてしまった帯広駅前の温度計

こんなポストをされたのは、拳王@銭湯民族サウナ人（@seikimatsu_raoh）さん。



投稿された写真は帯広駅前の温度計。真夏の厳しい暑さの中、なんと表示が「40℃」に達した直後に、温度表示の赤い色が消えるという衝撃の瞬間をとらえた写真です！



「ヤバすぎる…北海道とは思えない」

「温度計壊れるレベルってこと！？」

「この暑さでエアコンなかったら無理すぎる」

「帯広が試されすぎてる」



投稿には、こんな声が多数寄せられました。ポストをされた、拳王@銭湯民族サウナ人さんにお話を伺いました。



ーー帯広駅前の温度計は、いつもチェックされていたのでしょうか？



「夏も冬も極端な温度になった時に温度計の写真を撮ったり見に行く人が多いです。この日は仕事が休みで、自宅にエアコンがないので駅前のビジネスホテルでゆっくり眠るために宿泊していたんです。チェックアウト後に温度計を見にいきました」



ーー赤色が消えてしまった瞬間を目にされたときは？



「温度計周辺には取材で報道各社もいまして、周りが一斉に『消えた！』と声を上げていました」



ーー実際に「40℃限界突破」となったのは何時ごろで、現地の体感としてはどのような暑さだったのでしょうか？



「写真撮影してすぐXにポストしたので7月24日の午前11時半ごろでしょうかね。刺すような強い陽射しで今日はいつもと違う暑さだなという印象でした」



ーー気温がここまで上がったのは帯広では珍しいことなのでしょうか？



「帯広は元々北海道内でも夏は暑い土地なのですが、ここ10年ほどは特に夏の暑さが顕著になっています。ちなみに今年の冬は一晩で120cmの降雪があり、まさに試される大地になっています（笑）。



この日発表された最高気温は38.8℃で6年前に記録した最高気温とタイ記録だったみたいです」



ーーこの高温による周囲の人々や駅前の様子に変化などはありましたか？



「田舎あるあるだと思いますが、報道各社が取材に来たり生中継の全国放送があったりで、職場や友人達と会話の中で話題に上がるくらいで特別大きな変化はなかったと思います」



ーーご自身はこの猛暑の中、どのように過ごされましたか？また暑さ対策として工夫されていることがあれば教えてください！



「しっかり水分補給してよく寝る事くらいでしょうか。自宅にエアコンがないので場合によっては今回みたいにビジネスホテルに宿泊して涼しい部屋でゆっくり眠ること。



サウナが大好きなのでしっかり汗をかいて水分補給して眠る。泊まったホテルは良いサウナがあるホテルで、私の欲が全てが叶う場所だったんです（笑）」



ーー今回のポストが大きな反響を呼びましたね。



「フォロワーの皆さんに珍しい画像を見てもらおうとポストしたのが、こんなに大きな反応をいただける事になり全く予想してなかったので驚いています」



北海道・帯広の試される暑さと、40℃の瞬間を捉えた決定的なショット。まさに“見たことない夏”を物語る一枚でした。



全国的に暑さが厳しい今、体調管理とこまめな水分補給を心がけながら、少しでも涼しい場所で安全に夏を乗り切りたいですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）