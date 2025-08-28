AI生成物に著作権は成立するのか？　クリエイターが頭を抱える、生成AIをめぐる問題とは

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

AI生成物をめぐる混乱

動物が著作者にはなれないことはわかったが、生成AIについてはどうであろうか？

生成AIに思想や感情はないので、やはり著作者になることはできない。つまり、人間が一切関わることなくAIが自律的に生成した文章や画像や音楽については、著作権は発生しないということになる。

ところで、「本書を読む前に」の「知財マトリクス」で示したように、人間が何かしらの著作物を創作した場合、自動的に著作権が発生することから、その取得のための手続きは何ら必要ではない。だが、たとえばわが国では、著作権関係の法律事実を公示するとか、著作権の移転に伴う取引の安全を確保する観点から登録制度が設けられている。

他の多くの国にも著作権登録制度があり、特に米国では、米国を本国とする著作物については登録が訴訟提起の要件となっていることから、著作権登録が盛んに行われている。そのため、生成AIが生成した画像の権利を得ようと、その著作権登録を試みる人たちが現れたことがある。

2022年2月、米国のコンピュータ科学者であるスティーヴン・ターラー氏が、自身が開発した画像生成AI「Creativity Machine」が創作したとする「A Recent Entrance to Paradise」（楽園への最近の入り口）という作品について、著作者の欄に「Creativity Machine」と記載して米国著作権局に著作権登録申請をしたところ、「人間による著作ではない」との理由から登録が認められなかった。ターラー氏はそれを不服として連邦地方裁判所に提訴したが、敗訴している。

2022年8月には、「Théâtre D'opéra Spatial」（スペース・オペラ・シアター）という絵画が、米国コロラド州で開催された美術品評会のデジタルアート部門で1位を獲得した。その後、これが画像生成AI「Midjourney」を使って制作された作品であることが明らかとなった。作品を提出したアーティストのジェイソン・アレン氏が著作権登録申請をしたところ、米国著作権局は2023年9月に「AIによって生成された最小限の量を超えるコンテンツが含まれている」との理由から登録を認めなかった。

2023年3月には、ドイツの写真家ボリス・エルダグセン氏が画像生成AI「DALL・E 2」を使って制作した写真風の画像「The Electrician」が、「ソニーワールドフォトグラフィーアワード（SWPA）」のクリエイティブ部門賞を受賞した。エルダグセン氏は受賞後に賞を辞退した。

いずれのケースも、作品の発表者が正直にAI生成物であると公言したことで問題が表面化した。AIに作らせたものを自らの創作であると偽ってしまえば、世間はわからなかったのではないだろうか。一方で、生成AIの性能が上がってきていることから、人間が制作しているにもかかわらず、生成AIが制作したかのような憶測が拡散する状況も見受けられるようになった。

2025年2月、東洋水産が販売するマルちゃん「赤いきつね」の新しいウェブCMがYouTubeやX（旧Twitter）で公開された。女性キャラクターが「赤いきつね」を食べる様子を描く30秒程度のアニメーション動画であった。「生成AIで作っているのではないか」との憶測が出たことから、CMの企画会社が「本作は、すべての制作過程において一切の生成AIを使用しておらず、すべてプロのアニメーター・クリエイターによる手作業で制作されたものです」といった声明を出すまでに至った。手作業をした人間の立場としては迷惑千万だろう。

人間が作ったものなのか、生成AIが作ったものなのか、一発でわかる方法はないだろうか？ 「AI生成物に電子透かしを入れる」とか、「AI生成物をブロックチェーンで管理する」といったやり方は考えられるだろう。しかし、そういった仕組みを作っても、普及はそう簡単には進まないかもしれない。というのも、「AI生成物に著作権やそれに類する権利が与えられない」、もしくは「AI生成物に何かしらの権利が与えられるとしても、人間の創作物よりも不利に扱われる」ということであれば、AI生成物であることを隠したほうが合理的だからだ。「これは全部オレが作ったんだ」と、まるで自分の創作であるかのように装う人が出てくることも十分考えられる。AI生成物であることを特定するための仕組みを作っても、それを回避しようとする人たちとの「いたちごっこ」が続くのではないだろうか。

