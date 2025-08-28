好き＆行ってみたい「愛媛県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「石鎚山」を抑えた1位は？【2025年調査】
木々の香りに包まれ、心と体をリフレッシュできる森林浴。涼やかな空気やせせらぎの音に癒やされながら自然と一体になれる体験は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれます。豊かな緑が広がる中国・四国地方には、訪れる人を魅了するスポットが数多く存在します。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女204人を対象に、「森林浴スポット（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「愛媛県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「山頂付近からの眺望は圧巻で、登山道沿いにはブナやモミなどの自然林が広がります。空気が澄み渡り、森林浴と達成感の両方を味わえます」（40代男性／宮城県）、「日本七霊山の一つとして信仰の歴史と自然美が融合し、険しい岩峰と豊かな森林を登りながら壮大な絶景と達成感が味わえることです」（40代女性／埼玉県）、「石鎚山は３方向から登山ルートがあり、前回登頂していないルートを登山してみたいから。山頂に神社があり、また達成感を味わえるから」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「乳牛の放牧地帯として有名で、牧歌的な光景が見れそうだから」（30代男性／徳島県）、「森林セラピー基地にも認定されており、ヒノキチップが敷かれた遊歩道で足に優しい散策が可能」（50代男性／大阪府）、「以前行った時、とても静かな空間で鳥の囀りが聞こえる環境がとても良かった。遊歩道のような場所に木製のチップが置かれてあって、道に沿って撒いていくようになっていました。チップのお陰で足元がとても柔らかくなっていて歩きやすかったです」（20代女性／高知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：石鎚山／35票四国最高峰であり、日本百名山の1つでもある石鎚山。標高1982mの雄大な山容は、登山者に人気のスポット。特に新緑や紅葉の季節には、豊かな自然と清涼な空気に包まれた森林浴が楽しめます。
1位：四国カルスト／63票日本三大カルストの一つとして知られる四国カルストは、標高1000m超の高原地帯に広がる美しい草原と独特の地形が魅力。爽やかな風が吹き抜ける中、広がる牧草地と森林が調和した絶景はまさに癒しの空間。ドライブやハイキングにも最適なスポットです。
