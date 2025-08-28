アイリスオーヤマ“防災用品”4種を新発売！ 初の「ペット用防災セット」が登場
「アイリスオーヤマ」は、8月下旬から、生活環境や多様な災害リスクに合わせて準備できる防災用品4種を、インターネットサイトや全国のホームセンターなどで順次発売する。
【写真】必要に応じて選べる！ 防災用品一覧
■防災用品発売から30年
今回発売されるのは、“それぞれの備え”をコンセプトに展開する「ペット用防災セット」、「3日間分の緊急防災セット」、「自分で作る防災セットシリーズ」、「断水対策ボックス」の全4種類。
「ペット用防災セット」は、ペットとの同行避難を想定して開発した「アイリスオーヤマ」初のペット用防災セットで、犬用と猫用を用意。斜め掛けができる「ショルダーバッグ」は、ゆとりのある設計になっており、使い慣れた嗜好品も約2〜3日分入れられる。
また、9月下旬からは1人用と2人用から選べる「3日間分の緊急防災セット」が登場。物資供給やライフラインが復旧するまでの生活をサポートするためのセット内容で、「リュック」の中には睡眠環境や排泄、衛生面などに配慮した用品を備えている。
さらに、必要に応じて組み合わせをカスタマイズ可能な「自分で作る防災セットシリーズ」には「基本の防災リュック」、「衛生用品ボックス」、「防災家電ボックス」がそろうほか、約1週間分の断水対策をサポートするセット「断水対策ボックス」も展開予定だ。
