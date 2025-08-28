戦後も36年にわたり続けられた…終戦時の「自決者」募集の裏にあった「真の作戦」の全容

今年は戦後80年。昭和20（1945）年8月15日正午、天皇自らが全国民に語りかける「玉音放送」で、戦争終結が伝えられた。日本政府はこの日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」と定め、東京の日本武道館で毎年、全国戦没者追悼式が挙行されるのをはじめ、全国各地で戦没者、戦争犠牲者の追悼行事が行われている。

ここでは、私がこれまで30年にわたってインタビューしてきた、最前線で戦っていた海軍軍人だった人たちそれぞれの「8月15日」を振り返り、シリーズで紹介しようと思う。なお、証言者の多くは、残念ながら鬼籍に入っている。

突如かかった「待て」の声

「残念ではあるが、ついに刀折れ矢尽きた。私は、護国の大任をはたせなかった責めを負い、自決する。命をともにしてくれることを嬉しく思う」

第三四三海軍航空隊（三四三空）司令・源田実大佐が簡潔な自決の辞を述べると、要務士・中島大次郎少尉、渡辺孝士少尉の手で恩賜の酒が盃に注がれ、別杯の儀式が行われた。

月齢11の月の光が差し込む薄暗い道場の畳の上に、草色の第三種軍装に身を固めた海軍軍人が23名、威儀を正して座っている。一人一人の傍らには軍刀と、鈍く光る拳銃が置かれ、上座には源田司令、その傍らには飛行長・志賀淑雄少佐。残る21名の目は、司令の一挙一動に注がれている。

昭和20（1945）年8月19日、午後8時過ぎ、海軍大村基地の裏手、福重地区の山の中ほどにある健民道場。彼らは、源田司令とともに自決するためにここに集まったのだ。

拳銃で自決するときは、こめかみを撃つと手が滑って仕損じることがあるので、銃身を口にくわえて頭を打ち抜くよう、海軍では教えられている。志賀飛行長が「各自拳銃に弾丸を込め」と命じ、各々が自分の拳銃に弾丸を装填する。そして源田が拳銃を手に取り、部下たちもこれに続こうとしたとき、

「待て！」

と、低いが気迫のこもった声で、志賀が制した。

「司令よりお話がある」

一瞬の沈黙のあと、源田がふたたび口を開いた。

「私はいま、命も名もいらぬ同志が欲しかった。試すような形になった事をお詫びする。われわれは、ある命令により、死以上に勇気のある困難な重大任務に入る。この任務は生やさしいことではない。達成に何年を要するか、配置によっては土地の職業人に成りきり、自活覚悟を求める。作戦は今夜直ちに発動する。ほかの隊員からは明日逃亡の誹りを受けることも覚悟し、もちろん他言無用と心得て、作戦命令の成功まで、肉親友人にも絶対秘密を洩らさぬ誓いを求める」

三四三空の「秘密作戦」

――これが、戦争終結後、三四三空が任じることになった新たな「秘密作戦」の始まりだった。

三四三空は、軍令部参謀だった源田実大佐の、〈精強な戦闘機隊をもって敵機を片っ端から撃ち墜とし、制空権を奪回して戦勢回復の突破口に〉との構想から、新鋭戦闘機紫電改を主力兵器として昭和19（1944）年12月、編成された、日本海軍の最後の切り札的航空隊だった。ただ、源田は軍令部で航空特攻を推し進めてきたから、穿った見方をすれば、自らの経歴洗浄（ロンダリング）に三四三空を利用した面も否定できない。

本拠地を愛媛県の松山基地（現・松山空港）に置き、司令・源田実大佐、副長・中島正中佐（のち相生高秀少佐）、飛行長には、海軍航空技術廠で、テストパイロットとして紫電改を育て上げた志賀淑雄少佐がそれぞれ着任した。

戦闘機隊の主力は、戦闘第七〇一飛行隊（飛行隊長・鴛淵孝大尉）、戦闘第四〇七飛行隊（飛行隊長・林喜重大尉）、戦闘第三〇一飛行隊（飛行隊長・菅野直大尉）の三個飛行隊で、それに偵察機彩雲で編成された偵察第四飛行隊、錬成部隊として戦闘第四〇一飛行隊が加わった。

3人の飛行隊長は、いずれも源田司令みずから調査、指名したつわもの揃いである。志賀少佐の回想――。

「士気はきわめて旺盛でした。松山に着任したとき、若い三人の隊長――鴛淵25歳、林24歳、菅野23歳――に、紫電改や空戦についての注意事項を教えようとしたら、みんな馬耳東風、全然相手にしてくれない。私は当時まだ30歳、まだまだ飛ぶつもりでいたんですが、これは俺の出番はないな、現場監督に徹しようと。鴛淵は知将、林は仁将、菅野は勇将、その異なった個性が、みごとなチームワークを生んでいました」

三四三空の初陣は、昭和20年3月19日のことであった。

「古来、これで十分という状態で戦を始めた例はない。目標は敵戦闘機」

源田司令の訓示である。

米軍との戦いで次々に斃れていった仲間たち

この日、呉方面に敵機動部隊来襲の報に、満を持して発進した紫電改54機、紫電7機は、圧倒的多数の敵艦上機群と空戦、52機の撃墜戦果を報告した。損害は16機（敵発見を報じたのちに撃墜された偵察機1機をふくむ）、地上大破5機だった。空戦に戦果誤認はつきもので、じっさいには敵味方の損失はほぼ同じであったという戦後の検証もあるけれど、機数差を考慮すれば、敗色濃厚なこの時期としては、かなりの善戦といえた。

「この日の空戦は、地上からもよく見えました。敵機が来たときには、こちらはすでに発進を終え、ちょうどよい間合いで待ち構えている。司令と並んで、始まりますよ、と見ていると、一撃するごとに敵機が調子よく墜ちてゆく。『これは開戦時の再現ですよ』と司令に言った記憶がありますが、結局、そのあとが続かなかった」（志賀少佐）

4月に沖縄戦がはじまり、「菊水作戦」と称して大規模な特攻作戦が実施されるようになると、三四三空も沖縄方面の制空戦に駆り出された。並行して、本土上空に来襲する米陸軍の大型爆撃機・ボーイングB-29の邀撃、海上に不時着水した敵パイロットを救助するため飛来する飛行艇狩りなど、本来の任務を超えて酷使されるようになる。そして、戦局の変化にともない、三四三空の主力は鹿児島県の鹿屋、国分、長崎県の大村と移動を重ねた。米軍機の空襲は間断なく続き、熾烈な戦いに、隊員たちは次々と斃れていった。

「4月21日に林喜重、6月22日にその後任の林啓次郎、7月24日に鴛淵、8月1日に菅野と、飛行隊長の戦死が続き、6月頃になると飛行機や部品、搭乗員の補充もままならなくなった。燃料も足りない。機銃弾も、戦前にスイス・エリコン社から輸入したもののなかには膅内爆発（銃身内爆発）するおそれのあるものがあり、使用厳禁、となっていましたが、それが大村の第二十一航空廠の倉庫から間違って出てしまった。菅野が戦死したのはそのためでした……」

菅野大尉は8月1日、屋久島北方で、米陸軍の大型爆撃機・コンソリデーテッドB-24の編隊を攻撃中、20ミリ機銃の膅内爆発で主翼に大穴が開き、空戦場から離脱して単機になったところを、ノースアメリカンP-51戦闘機に撃墜されたと推定されている。

8月6日、広島に「新型爆弾」が投下された。はじめのうち、この爆弾が人類史上最初に使用された原子爆弾であることはわからなかったが、その被害が深刻なことは大村の三四三空にも伝えられている。そして8月8日、北九州を空襲したB-29、護衛のP-51を総力、といってもたった24機で迎え撃った三四三空は9名が戦死、服部敬七郎大尉は左腕を失う重傷を負うという大きな損害を出した。9日、飛行機の整備とと燃料不足で飛行作業止めを余儀なくされていたこの日、大村基地から目と鼻の先である長崎に、2発めの原子爆弾が投下されたのだ。

大村基地に、1機の輸送機が前触れもなく着陸してきたのは、8月14日、午後2時頃のことだった。

志賀は、誰か参謀でも来たかと思い、自動車をそちらに差し向けた。大村基地では防諜上の理由から、隊への訪問者は必ず志賀を通して指示をうけることになっている。だが、その車は、客を乗せたまま目の前を素通りして行ってしまった。

「戦闘七〇一飛行隊の山田良市大尉が最初に応対したんですが、『俺は勅任官だ。司令に会いたい』と、横柄な態度だったらしい。

それで、車が司令のいる防空壕に着く頃を見計らって――というのは、私からの電話の内容がそのまま防空壕のなかに放送されるからなんですが――電話を入れた。『いま、そちらに向かった男は、きわめて傲岸不遜なる不審な男である。よく確かめて司令にお通しせよ』。しばらくして、『飛行長来れ』という連絡がきたから、あれ、怒ったかな、と思いながら急いで車で司令の防空壕に行くと、ちょうど入れ違いに、白い司令専用車に人品骨柄卑しからざる人物が乗りこみ、司令が目礼して見送るところでした」（志賀少佐）

この男は、川南豊作（1902−1968）。長崎の造船会社・川南工業の社長である。俗に「箱舟」とよばれる輸送船（構造を簡略化した戦時標準船）の大量建造で財をなし、軍令部顧問の肩書きももっていた。のち、昭和36（1961）年には、元陸軍少将・桜井徳太郎、五・一五事件の首謀者・三上卓らとともに、「三無（さんゆう）事件」というクーデター未遂事件で投獄される。「三無」とは、「無戦争、無失業、無税」の社会を天皇を中心につくるという、川南の思想に由来する。

紫電改での最後の総飛行

源田司令は、志賀を壕に招き入れると、

「明日、終戦の御詔勅がくだる」

と、いま、川南がもってきたばかりの情報を伝えた。

「そのとき私は、『そうですか、よかったですね』と言ったのを憶えています。司令はそれに対して何も言いませんでした」（志賀少佐）

このときからの三四三空の動きは、生存者のあいだでも、特に日付、前後関係の記憶がまちまちで、確かな記録も残されていないが、志賀少佐、山田良市大尉ほかの記憶をすり合わせた結果は、こうである。

8月15日、玉音放送は、大村基地にいる三四三空搭乗員のほとんどが、飛行場に整列して聴いた。その後、司令の訓示があったが、巷間伝えられる〈わが三四三空は断じて降伏しない〉という、抗戦の意思表示についての記憶は、志賀にも山田にもない。

そして15日午後、司令は状況を確かめに、大分基地にあった第五航空艦隊司令部に飛んだ（三四三空戦友会が著した『三四三空隊誌』によれば16日）

司令の留守中、志賀は、隊員の士気を弛緩させないためと、自分が命を懸けて育てた紫電改との今生の別れのつもりで、可動機全機、約18機を率いて「総飛行」をおこなった。

「この頃は、多くても18機揃えるのが精いっぱいでした。ここで事故でも起こされたらいい笑いものだから、飛行場のまわりを一周して着陸しただけですが、これが見る人によっては、抗戦のデモンストレーションととられたのかもしれません」

と、志賀は回想する。前後して、戦争継続を叫び、叛乱をおこした厚木の第三〇二海軍航空隊から、徹底抗戦の呼びかけの使者が飛来したが、志賀が、「三四三空は行動をともにしない。余計なことをするな。帰れ！」と一喝し、追い返している。

8月17日、源田司令は戦闘三〇一飛行隊の松村正二大尉を随伴させ、自ら紫電改を操縦、横須賀に向かって飛び立った。源田が、大村基地に帰ってきたのは8月19日午前のことである。出迎えた志賀に、源田は開口一番、

「お前、俺に命をくれるか」

と言った。

「あげられません。話の内容を聞くまでは、命は差し上げられません」

志賀は答えた。そこで源田は、東京で授けられてきた極秘任務の構想を打ち明けた。

三四三空の意思は「終戦容認」で固まっていた

その要旨はこうである。

近く連合軍が進駐してきて日本は占領されるが、天皇および国体（天皇を中心とする国家体制）の処遇に対しては、不透明なままである。天皇の処刑をふくむ最悪の事態になった場合にそなえて、皇統を絶やさず国体を護持するため、皇族の子弟の一人をかくまい、養育する。その行在所（あんざいしょ）の候補地として、熊本県五箇荘があがっている――。

「はじめは半信半疑でしたね。しかし、それならば、人選もふくめ私にお任せください、ということで、方法を考えたんです」

志賀は、

「川南さんが、東京の米内光政海軍大臣か高松宮、あるいは軍令部作戦部長・富岡定俊少将より司令の上京をうながす使者であったと思います」

と推察するが、実際には16日、富岡少将より、大分基地の第五航空艦隊司令部にいた源田に直接、連絡があったもののようである。

この極秘任務を三四三空に与えた理由として、戦後、刊行された書物のなかには、「抗戦派」とみられた源田大佐をおとなしくさせるための、〈毒をもって毒を制する〉妙案と書かれたものもあるが、志賀はその説を真っ向から否定する。

「それは絶対にありません。戦闘四〇七整備分隊長の成松孝男大尉が、紫電改のなかで自決しようとしたり、細かなトラブルはありましたが、三四三空で『抗戦』という動きは天地神明に誓ってありませんでした。司令は余計なことを言わない人で、はかりがたい面もありましたが、終戦を受け入れるということに関しては、完全に私との間で意思の統一ができていました。〈毒をもって毒を制する〉とはうがちすぎですよ。むしろ、優秀な隊員を数多く揃えていて実行力がある、そこを見込まれたんじゃないでしょうか」

当時、三四三空が属していた第七十二航空戦隊参謀であった黒澤丈夫少佐も、

「少なくとも第五航空艦隊（七十二航戦はさらに五航艦に属していた）麾下の部隊で、抗戦論、というのは聞いたことがありません」

と私に語っている。少なくとも、三四三空の幹部の意思は、かなり早い時期から終戦容認の線でまとまっていたとみて、間違いはなかろう。

話を8月19日の大村基地に戻す。

この日の昼、飛行場に三四三空の全搭乗員が集められ、源田司令が部隊解散の訓示をした。降伏は天皇自らの御聖断によるものであることを述べ、

「諸君は直ちに帰郷して祖国再建に立ち上がって欲しい。恐らくこの世の中で諸君と再び会うことはないと思う、皆元気で、自分の志に進んで欲しい」

そして、総員に「本日ただいまより休暇を与える」と締めくくった。訓示が終わり、司令が号令台から降りると、志賀が、

「解散。ただし搭乗員、准士官以上残れ」

と命じた。

「命も名もいらぬ同志がほしかった」

「そして、残った者に、『司令は自決される。お供したい者は午後8時に健民道場に集まれ』と、余計なことは言わず、それだけ伝えた記憶があります。司令とは事前に打ち合わせをして、『自決の直前までもっていきますから。みな拳銃に弾丸はこめさせます。銃をとるとき、私が“待て”と声をかけますから、そこでほんとうのことをおっしゃってください』と。それで、集合した隊員たちに、考え直す時間を与えなきゃいけませんから、あと何分したら――私は気が短いから5分と言ったと思いますが――決行するから、それまで用を足すなり自由にしろ、妻帯者と長男は帰れ、と。再度集合するまでに、何人かは帰ったようですね。で、集まりまして、司令から訓示があり、まず別杯、ついで拳銃に弾丸を込めろと命じ、込め終わったところで、『待て！』と、こう言ったんです」

このときの模様を、戦闘三〇一飛行隊整備分隊長・加藤種男大尉（戦後会社役員）が記録している。平成11（1999）年、志賀の紹介をうけ、私が京都市に暮らす加藤方に電話をかけたとき、加藤はやや狼狽した様子で、

「あなた、どこまで知ってるんですか。ほんとうに飛行長が話を聞けと言われましたか」

と、はじめは躊躇したようだったが、やがて重い口を開き、さらに手記を郵送してくれた。〈私はいま、命も名もいらぬ同志がほしかった〉という、冒頭に記した源田司令の言葉は、加藤の手記に拠っている。

ことの真相を知らされた隊員たちは、思いもよらなかった新任務に奮い立った。

「全員興奮のなか、自決の場所は一転して作戦会議の場となった。ただちに配置が決定されました」

と、加藤大尉は回想する。この場に参加していた戦闘第七〇一飛行隊分隊長・山田良市大尉（戦後航空幕僚長）は、

「源田司令が自決する、というから、そうか、と。先輩やクラスメート、部下、みんな死んでしまって、自分だけ生き残っても仕方がない。ゲリラ戦をやってもはじまらん。

司令に心服していて、源田さんが死ぬんなら自分も死のう、と。ぼくは馬鹿だったかもしれん。いつでも戦さで死ぬ覚悟はしてたから、そんなに深刻には考えなかったですね。ピストルを持って集合場所の健民道場に行き、満天の星――その夜はまた、特にきれいだった――を眺めながら、『生死一如』というけど、そんな悟りも開けぬまま、とうとう死ぬわい、と。拳銃で死ぬのは痛そうだけど仕方ないな、なんて思いながら、さばさばした気持ち。源田さんがあとで、お前、あのときニコニコしとったな、と言ってましたが。

別杯の酒がうまかったのは妙に憶えています。それで、弾丸を込めていざ自決、というときに、『待て！』となったわけです。死なずにすんだけど、そのときは『源田さんひどい。大石内蔵助の真似したな』、率直にそう思いましたよ」

自決に対するそれぞれの思い

一同のなかには、2日前に大村基地に着任したばかりで、司令、飛行長と話をしたこともなかった向井壽三郎大尉（戦後書店経営）もいた。向井は、突然の自決話に戸惑いながらも、士官としてのプライドからか、退出のチャンスにも体が金縛りにあったように動けず、その場に残って自決組に加わることになったと言う。

また、一度は健民道場に集合したものの、再集合の場に参加しなかった戦闘三〇一飛行隊の宮崎勇少尉（戦後酒店経営）は、

「同じ飛行隊の柴田正司少尉と一緒に、拳銃を持っていきました。源田司令は軍刀に白いさらしを巻いたのを手に、自動車で来ましたね。それで、みんな集まったところで、妻帯者や長男は帰れと、いったん解散したんです。柴田さんと、『どうする？』『帰れと言うんなら帰ろうや』と、そのまま帰ることにしました。なんで死ぬのか、ピンと来んかったし」

と語っている。

こうして、「皇統護持作戦」に必要なメンバーは揃ったが、この「忠臣蔵」のような人選のやり方は、参加しなかった隊員たちには少なからず不快感をいだかせ、禍根を残した面もあったのは否定できない。

戦闘第七〇一飛行隊の佐々木原正夫少尉（戦後森永製菓勤務）の記憶は、志賀少佐の回想とは少しニュアンスがちがう。

「私は、司令が自決されるから、搭乗員総員、拳銃を持って道場に集まれ、と聞いたと記憶しています。われわれにとっては寝耳に水で、なんで自決しなきゃいけないんだ、と反発しましたね。

いままで、命が惜しくて戦争やってたんじゃない、飛行機で死ぬのならいつでも死んでやる。負けたといっても、俺たちが負けたわけじゃない。一生懸命やるだけやったじゃないか。それを、国が負けたからって自決せよとは何ごとだ、と、私ら行かなかったんです。部下たちも、戦って死ぬのならいいけど、いったい何の責任をとって自決しなきゃいけないんですか、とみんな言ってました。

同じ七〇一飛行隊の村中一夫少尉は行きました、拳銃持って。だから、村中さん死んだのか、じゃあ遺品を山分けしようと、残った者たちで話してたら、誰も死なずに宿舎に帰ってきた。村中さんに『何の話だった？』と訊いても『うん』と生返事するだけで何も言わない……」

理由もなく自決などできるものか

よほど思うところがあったのだろう。佐々木原の口調は、だんだん熱を帯びてきた。

「後になって、これは『皇統護持の秘密作戦の人員を選抜するための芝居』だったという事情はわかりましたが、まったくね、赤穂浪士じゃあるまいし、まるで人格を疑って試されたみたいで不愉快でしたよ。戦後、志賀さんに、あんなカラクリで私らを騙したんですか、と食ってかかったことがありますよ。誰だって自決なんてくだらないと思う、それより、部下を無事に帰してやるのがほんとうじゃないですか、と。

みんな、戦争をやってきた搭乗員ばかり。役に立ってきた自負があります。それならそうと、ちゃんと命令してくれれば不服は言いません。せめて分隊士以上にでも話してくれればよかったと思います。しかし、ただ自決、と言われてもね、理由もなく自決なんてできるもんですか」

搭乗員たちに話が伝わるうちに、「司令と行をともにする者のみ」から「搭乗員総員」へと話がふくらみ、誤解を生じたのかもしれない。志賀は、

「不満はいっさい、私が負います。それほど大切な問題でしたから」

と言う。しかし、歴戦の戦闘機乗りとしての誇りが自決を拒んだ、佐々木原の気持ちは痛いほどに察せられた。

では、「皇統護持作戦」で匿う皇族は誰だったか。これが、当事者の間でもはっきりしない。当時8歳の北白川宮道久王（戦後、皇籍離脱。のちに伊勢神宮大宮司をつとめる）であったとの説もあるが、志賀は「皇女」ときかされており、ほかの隊員たちには何も伝えられていなかった。秘密任務の常として、自分の持ち場に必要なこと以外は、たとえ隊員であっても知らされることはなかったのだ。この任務の全貌を知るのは、おそらく高松宮、富岡定俊少将、源田大佐の3人だけであったと思われる。

皇統護持の大任を担った源田部隊は、総勢23名（のち、元副長・中島正中佐が加わり、除名者も出るので若干の増減がある）。山口班、広島班、鹿児島班、熊本班、東京班の五班に分けられ、山田良市大尉、村中一夫少尉の二名は、8月20日、大村基地にあった零戦に乗って、隊員23名の連判状を東京の富岡少将に届ける。20日夜には、加藤種男大尉以下数名が、トラックに物資を満載して熊本に向け出発する。

志賀は、それらを見送ったあと、「山口班」の指揮官として8月21日には戦闘三〇一飛行隊の磯崎千利大尉、要務士・中島大次郎少尉をつれて山口の実家に帰り、そこで待機することになった。ところが一週間後、ラジオで志賀に原隊復帰の命令が出ていることを知り、ふたたび大村基地に舞い戻る。

皇族を匿う土地を求めて

以後、志賀は、皇統護持作戦に気を配りつつも、大村基地の終戦処理にあたることになった。9月14日、大村に米軍が進駐。志賀は、空母「加賀」戦闘機分隊長として参加した真珠湾攻撃に関する事情聴取を受けたのち、10月16日、米軍に引き渡す紫電改を横須賀に空輸する任務についた。

志賀が大村基地にいる間にも、皇統護持作戦は、秘密裏に活動が続けられている。

当初、行在所の候補地とされた五箇荘は、熊本県と宮崎県の県境ちかく、平家の落人がのがれてきたと伝えられる土地で、平家の子孫とされる人たちが暮らしている。

ただ、この地を調査した加藤種男が見たところ、五箇荘も「秘境」というわけではなく、皇族をひそかに匿う目的に適した土地とは言いがたかった。隊員たちはさらに、皇室発祥の地とされる高千穂をはじめ、南九州の各地に行在所の適地をもとめて潜行したが、条件に合う場所はなかなか見つからず、候補地選びは困難をきわめた。山田良市大尉は、

「行在所の候補地を調査するため、宮崎県米良などの山間の秘境をまわり、熊本、大分、宮崎の三県にまたがって歩きましたが、案外近いもんでした。源平の時代ならいざ知らず、もしどこかに匿ったとしても見つけ出すのはたやすかったでしょうね」

と私に語っている。

源田部隊の本隊は、九州各地の調査状況を集約し、東京と連絡するにも好都合な、大分県の佐賀関に置かれることになった。中央の情勢を把握するため、整備主任・古賀良一大尉と戦闘三〇一飛行隊・中西建造大尉を宮内省に、東京帝大卒の通信長・黒葛原伉大尉を同盟通信社に、それぞれ、いわば諜報員として送り込む。だが、昭和20年10月には、熊本県警が源田部隊の不審な動きを察知し、内偵をはじめたとの情報が入った。連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）が、源田大佐の身柄を探しはじめたのだ。

紆余曲折を経て、宮崎県の杉安（現・西都市）が行在所の候補地に選ばれたのは、11月上旬のことだった。加藤種男大尉、戦闘七〇一飛行隊・大村哲哉大尉、戦闘三〇一飛行隊・掘光雄飛曹長の3名が、杉安で、皇族受け入れに備えて、当地にあった和田旅館二階の2室を根拠地として自活態勢に入り、行在所の建設を始めた。杉安と本隊との連絡は、要務士・渡辺孝士少尉があたる。翌昭和21（1946）年4月には、「特攻の父」大西瀧治郎中将夫人・淑惠が杉安に来て、数ヵ月にわたり隊員たちの身の回りの世話をしたという。

秘密がバレないように「他人のふり」

志賀少佐の回想――。

「（昭和20年）10月下旬、大村基地にいた私のもとに、北九州の門司に行けとの連絡があり、行ってみると、大型船を操船できる甲種船長の免許証が用意されていました。匿う皇族を、海路で九州へ送る準備です。海軍士官は、飛行機乗りでも操艦の経験がありますからね。11月には源田司令が一度、目的はわかりませんが、大村基地に戻ってきています」

11月30日、陸海軍が解体。隊員たちは民間人として、引き続き任務にあたることとなる。志賀も同日をもって軍籍を離れ、ふたたび山口で待機に入った。

「12月、源田司令が私の家をたずねてきて、数日滞在したことがあります。ベランダで一人、黙考していて、声をかけるのもはばかられる感じでした」

昭和21（1946）年1月7日、皇統護持作戦のメンバーは大分県佐賀関に集合。これは万一のさい、ここから皇族を上陸させるための地形偵察も兼ねていた。佐賀関では、第五航空艦隊参謀長だった横井俊之少将が、旧海軍の機密費で機帆船を購入、そのための海運会社を興している。

海軍が消滅したいま、隊員一人一人は、任務遂行が可能な範囲で、それぞれに仕事を見つけ、生計を維持することが求められている。昭和21年3月、志賀は、源田司令以下7〜8名の隊員とともに、終戦を知らせてくれた川南豊作が経営する川南工業に入社した。

ここでは、秘密が漏れないよう、隊員たちは皆、他人のふりをしている。

志賀ははじめ、一般の社員に対しては「商船学校卒」と偽り、ドック人夫として入社し、のちに文化部と称する、仕事の実体のない部署に移ったが、やがて元海軍士官であることが周囲に露見し、辞表を提出した。川南豊作が、志賀のために下関出張所をつくったことで退社はせずに下関に移り、山口の自宅から通勤するようになる。

皇統護持作戦の終結

山田良市も、川南工業に就職した一人である。はじめは漁労部に配属され、トロール船の航海士となって漁に参加したりしたが、やがて志賀と同じ文化部に移った。

「文化部は、ほんとうにわけのわからん部署。一生懸命、いろんな経済史とか戦史を勉強して給料をもらってました」

と、山田は言う。志賀や山田が川南工業にいたのは1年半ほどのことだったが、その間にも情勢はめまぐるしく動いている。

マッカーサーが天皇を認める姿勢を明確にし、天皇が戦犯として訴追されるおそれもなくなった。昭和22（1947）年5月3日に施行された日本国憲法では、天皇が「国の象徴」と明記され、ここに、皇統護持作戦は事実上、その意味を失った。しかし、それが完全に終結するには、なおも長い時間を必要としたのだ。

昭和28（1953）年1月、源田司令以下総員が、大分県の鉄輪（かんなわ）温泉に集まった。源田としては、ここで皇統護持作戦の任務終結を告げるつもりだった。志賀は語る。

「日本が独立を取り戻し、アメリカも陛下を認めて、われわれの任務もこれで終わりだ、と、けじめをつける意味で集まったんです。この任務がいつまで続いたか、私は、実質的にはこの解散式まで、ということでいいと思います。

ところが、場所が大きな座敷で人払いもできず、解散の辞は用意していたんですが、司令がはっきりしたことをおっしゃらなかった。それで、なかには解散の意図がうまく伝わらなくて、その後も任務を解かず待機を続けていた者がいたことと、われわれはこれを秘密にしておきたかったんですが、末端の誰かがしゃべって、それまでにもチラリ、チラリと漏れてはいましたが、週刊誌にすっぱ抜かれてしまった。

そこで司令に、禍根を残さないようはっきり終了を宣言することを進言し、昭和56（1981）年1月7日、東京・原宿の東郷神社和楽殿に隊員17名を集め、司令より皇統護持作戦の終結を伝達。ここに全員の任務が、正式に解除されたんです。さらに海軍の元陸上攻撃機搭乗員が経営する五反田の『赤のれん』という店の二階を借り切って、二度めの解散式を行いました」

つまり、秘密任務が正式に解除されたのは戦後36年を経た昭和56年ということだ。しかし、いわゆる皇統護持作戦はこの一本だけではなかったという。

陸軍もふくめ、いくつかの動きが同時並行的にあり、海軍では、特攻兵器桜花を主戦兵器とする第七二一海軍航空隊（神雷部隊）にも、源田部隊と同様の任務が打診されている。神雷部隊のほうは、将来の海軍再建をにらんで、若手士官を、その戸籍をつくり変えて市井に潜伏させるなどの任務が先に動き出し、そのために皇統護持作戦に就くことはなかったが、戸籍と名を変え地下に潜っていた湯野川守正大尉は、一時期、三四三空の隊員たちと同じく川南工業で働いたことがある。このときは互いに、秘密の任務に就いていることなどおくびにも出さず、その後も長いあいだ、そのことを知らずにいたという。

元司令の「終戦の日」の死去

「結果的に、幸い皇統護持の任務がじっさいに発動されることはなかったんですが、これは、陸軍に引きずられて起こった戦争で、海軍にとってできる最後の御奉公であったと思っています」

――志賀少佐の述懐である。

昭和64（1989）年1月7日、昭和天皇が崩御し、元号が平成になる。戦後、警察装備を製造、販売する会社を経営していた志賀は、平成元年1月24日、昭和天皇大喪の礼のさい、皇居から多摩御陵までの沿道を埋める菊の花の手配を手がけた。

「大喪の礼を三日後に控えた1月21日には、皇居で行われた『殯宮伺候（ひんきゅうしこう）』に参列を許されました。陛下の棺に、内々に最後のお別れをする儀式です。私は、この日のために、戦死した上官、同僚、部下たちの氏名を記した巻紙を用意して、背広の内ポケットに忍ばせていたんですが、しわぶき一つ聞こえない部屋で、とても巻紙を広げることはできず、心のなかで陛下に、彼らの名前を奏上するとともに、軍人としての至らなさをお詫び申し上げました」

同じ年（平成元年）の8月15日、戦後は航空幕僚長、参議院議員を歴任した三四三空元司令・源田実が、84歳で亡くなった。満85歳の誕生日を翌日に控えた「終戦の日」の死去は、あたかも「昭和」に殉じたかのようだった。

志賀淑雄は平成17（2005）年、山田良市は平成25（2013）年にそれぞれ亡くなり、皇統護持の連判状に名を連ねた三四三空の隊員たちは皆、いまや故人である。自らの任務を一言も漏らさないまま、鬼籍に入った者も少なくない。終戦後に発動された「皇統護持作戦」、その全貌は、これからも昭和史の謎として残ってゆくのかもしれない。

